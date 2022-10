Una Vita anticipazioni: chi è Higinio, l’uomo misterioso di Luzdivina?

Spoiler Una vita: si risolve il mistero di Luzdivina e Higinio

Chi è Higinio, il misterioso uomo che scrive alla cuoca Luzdivina Suarez (Noelia Marlò)? È la domanda che si porrà il maggiordomo Marcelo Gaztañaga (Patxi Santamaria) nel corso delle ultime puntate italiane della telenovela Una Vita. Insospettito dalla faccenda, il servitore di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) vorrà infatti vederci chiaro su tutta la questione…

Una Vita, news: Marcelo nota che Luzdivina è sfuggente

Tutto partirà quando Marcelo deciderà di restare al servizio di Genoveva nonostante la presunta morte di Aurelio Quesada (Carlos de Austria): una scelta che lui prenderà su esplicita richiesta di Luzdivina, che farà leva sulla sua somiglianza con Sara, la nipote defunta dell’uomo, per convincerlo a non rassegnare le sue dimissioni.

Grazie a tale legame, Marcelo si sentirà dunque in diritto di chiedere spiegazioni a Luzdivina quando noterà che, ormai da diverso tempo, lei riceve delle lettere da tale Higinio. Inaspettatamente, la donna dirà però chiaramente a Marcelo di non voler in alcun modo affrontare la questione perché fa parte della sua sfera privata. Parole che insospettiranno ancora di più il Gaztañaga.

Una Vita, spoiler: Higinio è il fratello di Luzdivina

Tutto questo, perciò, a quali tipi di risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che, il giorno successivo a tale dialogo con Marcelo, Luzdivina avrà modo di incontrare Higinio. Un escamotage che darà modo ai telespettatori di scoprire che l’uomo è il fratello della Suarez, finito diverse volte in carcere per dei piccoli reati commessi.

Luzdivina avrà quindi accettato per l’ennesima volta di dare a Higinio ciò di cui necessità, come cibo e un po’ di denaro, anche se non crederà minimamente al fatto che il parente abbia davvero deciso di mettere la testa a posto, come invece lui le dirà. Insomma, non ci sarà nulla di losco tra Luzdivina e Higinio, anche se non è affatto detto che Marcelo sia dello stesso parere…

Una Vita, trame: Marcelo spia l’incontro tra Luzdivina e Higinio…

Eh sì: il maggiordomo si troverà infatti a spiare da lontano Luzdivina e Higinio e trarrà le sue personali conclusioni riguardo all’incontro. Quali considerazioni avrà fatto sui due personaggi e come si concluderà questa trama? Ne parleremo in uno dei nostri post futuri…