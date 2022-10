Una Vita anticipazioni: Ignacio e Alodia lasciano Acacias, ecco perché

Nel momento in cui scoprirà che il marito Ignacio Quiroga (Marco Caceres) intrattiene da diverso tempo una relazione extraconiugale con l’avvenente Maria Elisa, l’altezzosa Alodia Exposito (Abril Montilla) non vorrà più saperne del suo matrimonio. Nel corso delle ultime puntate italiane di Una Vita, la ragazza però darà una seconda chance alla sua unione grazie ad un’idea di Bellita (Maria Gracia).

Una Vita, news: Alodia si rifugia a casa di Bellita e Josè Miguel

Se avete letto i nostri post precedenti, sapete già che Alodia scoprirà che il marito le è infedele quando origlierà per caso una sua conversazione telefonica nella pensione di Servante (David V. Muro), posto dove il dottore è solito incontrare la sua “concubina”. Dato il recente trasferimento nel loro appartamento lontano da Acacias, la Exposito si recherà quindi nel quartiere il giorno successivo e sorprenderà il dottor Quiroga in compagnia di Maria Elisa.

Disgustata e in lacrime, Alodia farà quindi sapere ad Ignacio che non vuole sapere più niente di lui e, abbandonato il tetto coniugale, si rifugerà da Bellita e Josè Miguel (Manuel Bandera), che le daranno il loro completo supporto rimproverando malamente Ignacio. Quest’ultimo confesserà loro che, pur essendo innamorato della moglie, la sua natura gli impedisce di essere fedele quando incontra una bella donna. Tali parole getteranno la Exposito nello sconforto più totale, almeno finché Bellita non troverà una soluzione…

Una Vita, trama: Alodia e Bellita pongono le loro condizioni ad Ignacio

Eh sì: visto che, nel bel mezzo di un’ennesima richiesta di perdono, Ignacio sottolineerà di essere disposto a tutto pur di recuperare il suo rapporto nuziale, Bellita penserà bene di telefonare alla sorella Candelaria, ossia la madre del dottorino, per proporle un ultimo disperato tentativo per evitare che la coppia si separi.

Il giorno successivo, data la telefonata, Ignacio scoprirà quindi che l’unico modo per ritornare insieme ad Alodia è quello di dimettersi dall’ospedale per aprire uno studio medico nel paesello sivigliano in cui è cresciuto, dove potrà prendersi cura di tutti i paesani. Anche se con fatica, Quiroga accetterà tutte le condizioni, compresa quella di far assumere da Alodia un’ eventuale infermiera “brutta e vecchia” qualora ne avesse bisogno…

Una Vita, spoiler: Ignacio e Alodia lasciano Acacias!

Con la speranza di risolvere i loro problemi coniugali, Alodia e Ignacio lasceranno quindi Acacias senza dare troppo nell’occhio e senza neanche fare una festa d’addio. La Exposito avrà però modo di salutare con affetto le domestiche Casilda (Marita Zafra) e Maruxiña (Isabel Garrido), alle quali chiederà perdono per essersi comportata in maniera altezzosa con loro poiché convinta che quello fosse l’unico modo per essere all’altezza di Ignacio.

Rinnovata l’amicizia con le due donne, Alodia ribadirà quindi a Casilda e Maruxiña che potranno andare al paesello a trovarla tutte le volte che lo vorranno. Un dialogo che avverrà nel corso della puntata 1481 della telenovela, a due episodi dal gran finale. Nonostante la partenza, Alodia e Ignacio ci saranno nell’atto finale oppure queste saranno le loro ultime scene?