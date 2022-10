Una Vita, anticipazioni italiane: la morte di Genoveva!

Nell’episodio finale di Una Vita non ci sarà nessuna possibilità di redenzione per Genoveva Salmeron (Clara Garrido). La dark lady esalerà infatti il suo ultimo respiro a pochi minuti dall’epilogo della telenovela, ma prima di farlo avrà modo di avere un ultimo dialogo chiarificatore con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), l’uomo che ha sempre amato…

Una Vita, news: Aurelio spara a Genoveva!

Come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti, una situazione di forte tensione si verificherà quando Aurelio Quesada (Carlos de Austria) si presenterà a sorpresa nell’appartamento di Genoveva, svelandole appunto di non essere morto in seguito all’incendio nel suo laboratorio fatto scoppiare inavvertitamente da Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos). Dato che vorrà ancora vendicarsi della morte della sorella Natalia (Astrid Janer), Aurelio punterà una pistola contro la giovane Gabriela (Lydia Pavon), sottolineando alla moglie che vedrà morire la figlia, per mano sua, sotto i suoi occhi.

Inconsapevole del fatto che l’erede la sta avvelenando, seguendo nei minimi dettagli gli ordini di una misteriosa complice, Genoveva farà da scudo con il suo corpo, prendendosi una pallottola all’altezza dello stomaco. In questo modo Gabriela si salverà, dato che il maggiordomo Marcelo (Patxi Santamaria) irromperà nel bel mezzo della discussione e sparerà a sua volta un colpo che ferirà mortalmente il Quesada.

Una Vita, trame: Genoveva chiede di poter vedere Felipe

Dato che si renderà conto che ormai le resta poco tempo da vivere, nonostante i soccorsi prontamente chiamati da Marcelo, Genoveva esprimerà il desiderio di vedere Felipe per un’ultima volta al fine di chiedergli se, in qualche momento della sua vita, l’ha amata davvero. A sorpresa, l’Alvarez Hermoso si presenterà dalla Salmeron e risponderà affermativamente a tale domanda, anche se specificherà che non riuscirà mai a perdonarla per tutto il male che ha fatto a lui e alle persone che gli stavano incontro.

Insomma, Genoveva capirà che Felipe non l’ha soltanto presa in giro, ma non si riappacificherà con lui. Un passaggio che farà da apripista alla morte dell’ultimissima cattiva della telenovela…

Una Vita, spoiler: Genoveva muore tra le braccia di Gabriela

Eh sì: quando ormai sarà in stato di incoscienza, Gabriela si avvicinerà infatti alla madre e, pur sottolineando di aver desiderato tante volte di vederla morire tra le sue braccia, dirà di essere sorpresa per il modo in cui le ha salvato la vita, dopo essersi macchiata tanti anni prima del suo abbandono. La giovane Salmeron sarà quindi affascinata dal coraggio mostrato dalla figura materna, che definirà mezzo angelo e mezzo demone, ma ciò non le impedirà di comportarsi come la signora della casa appena Genoveva morirà, al suo fianco, nel divano dell’appartamento principale di Acacias 38.

Una scena drammatica a cui seguirà un ulteriore colpo di scena, di cui vi parleremo più dettagliatamente in uno dei nostri prossimi post…