Una Vita anticipazioni: Ramon fa una proposta a Lolita, ecco quale

Nonostante le cattive azioni commesse con Fidel Soria (Alejandro Siguenza) per cercare di combattere gli anarchici, Ramon Palacios (Juanma Navas) troverà il modo di riscattarsi agli occhi della nuora Lolita (Rebeca Alemany). Tale rappacificazione avverrà nel corso delle ultimissime puntate italiane di Una Vita, con una proposta da parte dell’uomo che scalderà il cuore della bottegaia…

Una Vita, news: il ferimento di Fidel

La storyline inizierà a delinearsi nel momento in cui Fidel verrà ferito in pieno petto dal complice di un giovane anarchico che aveva sequestrato (e poi rimesso in libertà su consiglio di Lolita) grazie alla sua “organizzazione” segreta. Fin da subito, le condizioni di salute del funzionario di Polizia appariranno piuttosto delicate, dato che la pallottola esplosa dalla pistola si posizionerà, insieme ad alcuni frammenti, al centro di alcuni organi vitali.

I medici, tra cui figurerà anche Ignacio Quiroga (Marco Caceres), si troveranno dunque costretti a operare Fidel, anche se avviseranno Lolita e Ramon del fatto che il poliziotto potrebbe morire sotto i ferri. Un’ipotesi che sembrerà realizzarsi quando Soria avrà un’emorragia nel bel mezzo dell’intervento, anche se fortunatamente l’equipe riuscirà a salvargli la vita.

Una Vita, spoiler: Ramon propone a Lolita di andare a Cabrahigo da Moncho

In tutto quel trambusto, Ramon e Lolita avranno quindi modo di confrontarsi su quanto accaduto negli ultimi mesi. Ancora pentito di ciò che ha fatto per vendicare, in maniera totalmente sbagliata, le morti della moglie Carmen (Maria Blanco) e del figlio Antonito (Alvaro Quintana), il Palacios Senior chiederà ancora perdono alla donna, la quale accetterà le sue scuse e gli dirà di non riuscire più a stare lontana dal figlioletto Moncho, che ha spedito a Cabrahigo per proteggerlo dagli eventuali pericoli di Acacias.

Appena Lolita ventilerà l’idea di farlo tornare in città, Ramon stupirà quindi la nuora, chiedendole di partire insieme a lui a Cabrahigo, per un periodo di tempo indeterminato, al fine di andare a far visita a Moncho. Un viaggio che Lolita accetterà col sorriso, anche perché lo vedrà come un segno concreto del fatto che Ramon vorrebbe veramente riavvicinarsi al nipote…

Una Vita, trame: quale futuro per Lolita e Fidel?

In ogni caso, prima della partenza, Lolita avrà modo di confrontarsi ancora una volta con Fidel, in primis per capire quale sia la natura dei sentimenti che prova per lui. Si sarà innamorata oppure lo vedrà solo come un amico? Di questo argomento parleremo in uno dei nostri prossimi post sulla telenovela iberica…