Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’aiuto a sorpresa di ARIANE

Un incredibile colpo di scena sta per dare una svolta inaspettata alla trama più appassionante delle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda sui nostri teleschermi. Dopo aver tentato in ogni modo di fare rinchiudere Cornelia Holle (Deborah Müller) in una clinica psichiatrica, infatti, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si impegnerà in prima persona per salvare la donna dal suo triste destino… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane scopre che Cornelia si nasconde da Michael

Da quando Ariane Kalenberg ha deciso di conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané), per Cornelia Holle è iniziato un vero e proprio incubo. Dopo essere stata convinta dalla dark lady di essere figlia illegittima di Werner (Dirk Galuba) e, di conseguenza, a lasciare il “fratellastro” Robert, Cornelia ha vissuto l’inizio di un nuovo dramma…

A causa degli intrighi di Ariane, la donna è stata infatti accusata di aver più volte tentato il suicidio, tanto che un perito psichiatrico ne ha ordinato l’immediato ricovero in una clinica psichiatrica. Un destino a cui la Holle ha deciso di opporsi con tutte le sue forze…

Disperata, Cornelia si è dunque data alla fuga, rifugiandosi prima in una baita nel bosco e poi, quando il suo nascondiglio verrà scoperto da Ariane e Robert, a casa di Rosalie (Natalie Alison) e Michael (Erich Atelkopf). E a quel punto la Kalenberg dovrà cambiare strategia…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane aiuta Cornelia

Sarà così che la dark lady si presenterà a sorpresa a casa di Rosalie con la richiesta di incontrare Cornelia per farle una proposta inaspettata: se la Holle è disposta a fidarsi di lei, la Kalenberg è pronta ad aiutarla a evitare il ricovero forzato!

Ebbene, benché scettica, Cornelia accetterà di ascoltare la “rivale”, scoprendo così che quest’ultima conosce uno psichiatra che le deve un favore e che è disposto a visitare subito la Holle: se dovesse ritenere quest’ultima sana di mente, sarebbe disposto a testimoniare davanti al giudice per far ritirare l’ordine di ricovero emesso del perito psichiatrico dell’ospedale.

Inutile dire che Rosalie non si fiderà di Ariane, temendo (a ragione) che quest’ultima abbia qualcosa di losco in mente o abbia ricattato lo psichiatra. Benché grata all’amica per il suo aiuto, Cornelia le farà però notare di non avere nulla da perdere: nel peggiore dei casi il nuovo psichiatra confermerebbe la perizia del collega.

Sarà così che la Holle deciderà di affidarsi alla Kalenberg. Una decisione che si rivelerà giusta: lo psichiatra legato ad Ariane dichiarerà effettivamente Cornelia sana di mente, facendo ritirare l’obbligo di ricovero. E così l’ex fidanzata di Robert si ritroverà con un enorme debito di riconoscenza nei confronti della sua peggior nemica…