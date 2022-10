Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: l’intuizione di ROSALIE

Non è difficile ingannare una persona sola e disperata. Se però la vittima in questione ha degli amici agguerriti, il discorso cambia notevolmente! Se ne accorgerà Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedrà il suo piano contro Cornelia Holle (Deborah Müller) messo in pericolo da un personaggio inaspettato… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane salva Cornelia dal ricovero

Quando Ariane Kalenberg ha un obiettivo, chiunque la ostacoli rischia di fare una brutta fine. Ne sa qualcosa la povera Cornelia Holle, che da qualche settimana ha visto la sua vita venire letteralmente distrutta dalla dark lady: prima ha perso il fidanzato a causa dell’erronea convinzione di esserne la sorellastra e poi è stata dichiarata mentalmente instabile al punto che i medici ne hanno ordinato il ricovero forzato!

Insomma, la povera Cornelia è caduta in un vortice che sembra non avere via d’uscita. Per sua fortuna, però, la donna non dovrà affrontare tutto questo da sola! Mentre Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) sarà totalmente succube di Ariane, infatti, Rosalie (Natalie Alison) resterà coraggiosamente al fianco dell’amica, sostenendo quest’ultima e proteggendola dai colpi di Ariane.

Ed è stato proprio grazie all’intervento della Engel che la Kalenberg si vedrà costretta a cambiare strategia: invece che continuare a perseguitare Cornelia, farà revocare l’ordine di ricovero forzato emesso contro quest’ultima!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Rosalie intuisce le intenzioni di Ariane

Inutile dire che l’intervento di Ariane coglierà tutti di sorpresa… Cornelia in primis! Inizialmente incredula di fronte a quell’improvviso cambio di atteggiamento della donna che considerava una nemica, la Holle finirà infatti per cambiare idea…

Sollevata per la sua ritrovata libertà, Cornelia ringrazierà dunque di cuore Ariane per il suo aiuto e tesserà le lodi di quest’ultima con i propri cari. Non tutti, però, saranno ingenui quanto la Holle! Christoph (Dieter Bach) – che ha già provato sulla propria pelle di cosa può essere capace la dark lady – sospetterà infatti immediatamente che la sua nemica mortale stia covando qualcosa. E non sarà l’unico!

Eh sì, perché anche Rosalie si renderà conto che Ariane non vuole realmente aiutare Cornelia, bensì solo ingannarla e portarla ad abbassare la guardia. E così la Engel deciderà di tenere gli occhi aperti: riuscirà a salvare la Holle dalle grinfie della perfida dark lady?