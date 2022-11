Grandi novità sono in arrivo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Nei prossimi giorni conosceremo infatti i due personaggi destinati a formare la coppia al centro della diciottesima stagione della soap. E se il protagonista maschile sarà un personaggio storico, l’eroina femminile sarà invece una new entry… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, casting news: Josie nuova protagonista dopo Maja

Dopo aver superato ogni genere di ostacoli, Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) sembrano finalmente essere vicini al tanto sospirato lieto fine. Un segnale inequivocabile che la fine della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore è ormai prossima…

Come da tradizione, in attesa di assistere all’attesissimo gran finale dei due protagonisti attuali, nei prossimi giorni cominceremo a prepararci all’inizio della stagione successiva, partendo dall’introduzione di quella che sarà la nuova coppia al centro della scena.

Sarà così che, nel corso della puntata 3712, a Bichlheim arriverà colei che raccoglierà il testimone da Maja come nuova protagonista della soap: Josie Klee. Ecco di chi si tratta!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie figlia di Erik e nuova protagonista

Giovane donna minuta e timida caratterizzata da dei vistosi occhiali che indossa sempre, Josie è da sempre appassionata di cucina e arriverà al Fürstenhof nella speranza di poter iniziare un tirocinio con il suo idolo: André Konopka (Joachim Lätsch). Il primo incontro con quest’ultimo, però, sarà più uno scontro che un incontro…

Lo chef scambierà infatti la nuova arrivata per un ladro che ha derubato i Sonnbichler e la aggredirà! Fortunatamente l’equivoco verrà presto chiarito e Josie potrà dunque presentare la sua domanda di impiego in hotel. Il lavoro, però, non sarà l’unica cosa che la Klee troverà al Fürstenhof…

All’hotel a cinque stelle la ragazza conoscerà anche colui che crede essere il suo padre biologico: Erik Vogt (Sven Waasner). Oltre vent’anni prima quest’ultimo ebbe infatti una relazione con la madre della ragazza – Yvonne Klee (Tanja Lanäus) – che poco dopo scoprì di essere incinta.

E non è finita qui! Come da tradizione, al Fürstenhof Josie conoscerà infatti anche colui che è destinato a diventare il suo grande amore: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). E, se per la Klee sarà colpo di fulmine, lui ci metterà invece un po’ ad aprire gli occhi su ciò che prova per lei…

Tempesta d’amore, casting news: Lena Conzendorf interpreta Josie Klee

Il personaggio di Josie Klee verrà interpretato da Lena Conzendorf, trentunenne attrice tedesca con alle spalle numerose esperienze in campo teatrale e alcune produzioni televisive. Come vi abbiamo anticipato, l’ingresso in scena della Conzendorf nei panni di Josie avverrà nel corso della puntata 3712, un episodio prima rispetto al suo co-protagonista Sandro Kirtzel, che tornerà a vestire i panni di Paul a partire dalla puntata 3713.

Josie non sarà l’unica “Klee” a comparire al Fürstenhof nel corso della prossima stagione di Tempesta d’amore. Alcune settimane dopo l’ingresso in scena della ragazza, assisteremo infatti all’arrivo della madre di quest’ultima: Yvonne! Insomma, occhi puntati sulle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore perché è in arrivo una vera e propria rivoluzione a livello di casting.