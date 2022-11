I problemi tra Maja (Christina Arends) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) hanno radici profonde, ma saranno davvero senza soluzione? Ebbene, per quanto possa sembrare incredibile, la risposta è “no”! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore le due sorellastre riusciranno infatti inaspettatamente a riconciliarsi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja scopre le bugie di Constanze

I rapporti tra Constanze e Maja non sono mai stati particolarmente distesi e la situazione non è certo migliorata quando è emerso che Cornelius (Christoph Mory) aveva confessato solo alla primogenita di aver simulato la propria morte. La rivalità per il cuore di Florian (Arne Löber) ha poi fatto degenerare definitivamente la situazione, portando Constanze a tessere perfidi intrighi per colpire la sorellastra.

Non c’è dunque da stupirsi se la decisione di Selina (Katja Rosin) di donare a Maja (che, come sappiamo, non è realmente una von Thalheim) un antico anello di famiglia farà infuriare Constanze, tanto da portarla a rubare il cimelio per poi farlo ritrovare “miracolosamente”. Purtroppo per lei, però, le sue mosse verranno smascherate…

Maja capirà infatti velocemente che c’è la sorellastra dietro alla scomparsa del gioiello e la accuserà apertamente, facendo così esplodere un conflitto che andava ormai avanti da mesi. E quel punto una riconciliazione sembrerà fuori discussione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja perdona Constanze

Di fronte all’ostinazione di Constanze nel mentire spudoratamente, Maja cancellerà la sorella dalla lista degli invitati al suo matrimonio. Un gesto che colpirà nel segno! Ferita e offesa, Constanze si sfogherà con Paul (Sandro Kirtzel) e sarà proprio parlando con quest’ultimo che inizierà a rendersi conto di aver passato il segno.

Il momento della svolta arriverà però poco dopo, quando la ragazza avrà un confronto con Selina, che la accuserà di voler spaccare la famiglia e – per portarla a riflettere – le consegnerà l’anello da lei tanto desiderato.

Il risultato? Capendo di aver esagerato, Costanze si presenterà da Maja per ammettere le proprie colpe e chiederle perdono, auspicando un nuovo inizio per la loro famiglia. E non è finita qui! Come segno del proprio pentimento, la ragazza consegnerà alla sorellastra il cimelio di famiglia che le aveva sottratto con l’inganno.

A quel punto Maja perdonerà Constanze e le due sorelle potranno così finalmente riappacificarsi dopo tanti anni. Ed il loro non sarà l’unico riavvicinamento inaspettato in arrivo nella famiglia von Thalheim…