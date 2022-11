Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il patto di ERIK e GERRY

Se c’è una qualità che chiunque riconosce a Erik Vogt (Sven Waasner) è il suo fiuto per gli affari, una qualità di cui il fratello maggiore di Florian (Arne Löber) ha dato recentemente dimostrazione trasformando Gerry Richter (Johannes Hut) in un campione di golf!

Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, Erik penserà a come sfruttare a lungo termine la sua geniale intuizione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry vince il torneo da golf

Quando Erik ha presentato Gerry come un potenziale campione di golf, nessuno lo ha preso sul serio… almeno all’inizio! Con il passare del tempo, infatti, sempre più persone si sono rese conto che Vogt ha avuto una grande intuizione in grado di trasformare per sempre la vita del giovane Richter e dei suoi cari.

Ritenendo che il ragazzo potrebbe trasformarsi in una miniera d’oro, Erik si è dunque proposto a quest’ultimo come suo manager e ha fatto in modo che il suo assistito venisse ammesso al torneo di golf organizzato al Fürstenhof.

E non è finita qui! Quando Gerry è stato sopraffatto dal timore di non farcela, Erik ha saputo premere i tasti giusti, usando Shirin (Merve Çakır) per motivare il ragazzo. Una tecnica che si rivelerà vincente, tanto che Gerry trionferà al torneo, ottenendo il primo premio!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry fa un accordo con Erik

Celebrato come un eroe dai suoi cari, il giovane Richter gioirà non tanto per il successo in sé ma perché con i 10.000 euro da lui vinti potrà finalmente comprare a Shirin il salone di bellezza che la ragazza tanto desidera. E il giovane Richter non intende limitarsi a staccare un assegno…

Quando Erik proverà a convincerlo a iscriversi a nuovi tornei, Gerry declinerà infatti l’offerta spiegando di volersi dedicare ad aiutare la sua amata a mettere in piedi la sua nuova attività. Vogt, però, non accetterà un “no” come risposta…

Facendo leva sulla preoccupazione di Gerry per il benessere di Shirin, Erik convincerà infatti il suo assistito a continuare ad impiegarlo come manager, delegando a lui il compito di aiutare la Ceylan con gli affari, mentre Richter potrà continuare a dedicarsi a ciò che sa fare meglio: giocare a golf! Sarà dunque questo il futuro professionale del fratello di Max?