Per salvargli la vita in molti hanno corso dei rischi enormi… e ora Florian Vogt (Arne Löber) è pronto a ricambiare il favore! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà infatti a dover aiutare il medico che ha reso possibile la sua guarigione da una malattia che sembrava non dovergli lasciare scampo. Un aiuto che gli costerà moltissimo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael mei guai

Se in questi giorni Florian sta pianificando il suo futuro insieme alla donna che ama, fino a qualche settimana fa le prospettive per il guardacaccia erano decisamente meno rosee. Colpito da una gravissima malattia, il giovane Vogt sembrava infatti destinato a morire nell’arco di pochissimo tempo. Il coraggio dei suoi cari, però, lo ha salvato da quel tragico destino…

Mentre Maja (Christina Arends) e Constanze (Sophia Schiller) hanno rubato il farmaco in grado di salvare la vita del loro amato, è stato poi Michael (Erich Altenkopf) a dover prendere la decisione più difficile: permettere al ragazzo di guarire andando contro le regole del trial clinico oppure lasciarlo morire?

Ebbene, come sappiamo alla fine il medico ha deciso di seguire il proprio cuore e ha curato Florian benché gli fosse stato assegnato il placebo. Un coraggio che è stato molto apprezzato dal giovane Vogt, ma che non verrà visto con altrettanto favore dall’ordine dei medici…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian prova a proteggere Michael

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Michael finirà infatti sotto accusa non solo per aver violato le regole del trial clinico curando Florian, ma anche per aver rubato il farmaco dall’ospedale!

Convinto di aver fatto la cosa giusta, il dottor Niederbühl si preparerà ad affrontare coraggiosamente le conseguenze delle sue azioni, ma non sarà da solo a combattere la sua battaglia. Ben sapendo che il medico rischia di perdere tutto per causa sua, Florian deciderà infatti di aiutarlo in ogni modo…

Sarà così che il giovane Vogt si autodenuncerà per il furto del farmaco, sperando così di alleggerire la posizione del dottor Niederbühl. Il suo gesto basterà a salvare il medico?