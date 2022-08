Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il coraggio di MICHAEL

Non c’è nulla che Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) non farebbe per i suoi pazienti… anche se il prezzo è altissimo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il medico rischierà infatti tutto per salvare la vita a Florian Vogt (Arne Löber)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael scopre il furto dei farmaci

Nessuno meriterebbe una morte prematura, ma nel caso di Florian il dramma è ulteriormente accentuato dal fatto che il giovane guardacaccia si è ammalato per salvare la vita di due persone. Non c’è dunque da stupirsi se in molti si sono mobilitati nella speranza di salvarlo… a partire dalle due donne che lo amano!

Come sappiamo, Maja (Christina Arends) ha infatti chiesto a Constanze (Sophia Schiller) di rubare dall’ospedale il farmaco che potrebbe salvare la vita a Florian, ma che quest’ultimo è condannato a non ricevere in quanto destinato al gruppo “placebo”. Un piano rischioso che ha però dato i suoi frutti.

E infatti non solo la von Thalheim è riuscita a mettere le mani sul medicinale in questione, ma ha anche convinto Florian a prenderlo, ottenendo risultati immediati. Peccato solo che Michael sorprenderà il guardacaccia con il flacone proibito… e a quel punto saranno guai!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael aiuta Florian

Già contrario fin dall’inizio all’idea di dover ingannare il suo stesso medico, Florian non se la sentirà di mentire a Michael guardandolo negli occhi e finirà dunque per confessare il furto dei farmaci. E così, benché sinceramente dispiaciuto, Niederbühl si vedrà costretto a sottrarre a Vogt il resto dei farmaci in suo possesso…

E ora? Inutile dire che il giovane guardacaccia sprofonderà nella disperazione: senza il farmaco non ha infatti nessuna speranza di sopravvivere! Mentre Florian cercherà di accettare il suo triste destino, ci sarà però chi non ne avrà nessuna intenzione…

Stiamo parlando di Maja! Pronta a tutto pur di salvare l’uomo che ama, la von Thalheim si precipiterà infatti da Michael, implorandolo di aiutare Florian a evitare la morte. Ebbene, il medico non riuscirà ad ignorare l’accorato appello della ragazza e deciderà dunque di fare un’azione a dir poco rischiosa: restituire a Vogt il farmaco, pur sapendo di mettere a rischio la sua carriera! Un gesto per cui pagherà un prezzo altissimo…