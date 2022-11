Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: guai per MICHAEL

Il vero coraggio si vede quando si è pronti a rischiare tutto per aiutare chi amiamo. Lo sa bene Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rischierà di pagare un prezzo altissimo per aver salvato la vita a Florian Vogt (Arne Löber)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael aiuta Florian

Sembra passata una vita da quando Florian era convinto di dover presto morire. Un incubo risoltosi grazie al coraggioso intervento di Maja (Christina Arends), Constanze (Sophia Schiller) e, soprattutto, Michael!

Se le due ragazze hanno procurato (rubandolo) il farmaco che ha salvato la vita al giovane guardacaccia, è stato infatti il dottor Niederbühl a consentire al giovane paziente di assumere il medicinale nonostante gli fosse stato destinato il placebo.

Col suo gesto Michael ha dunque permesso la guarigione di Florian, che si è velocemente ripreso. Allo stesso tempo, però, il medico sa bene che il suo generoso gesto potrebbe costargli la carriera…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael sotto accusa

Ebbene, fino ad ora tutto sembra essere andato liscio: il giovane Vogt è perfettamente guarito e ha anche ritrovato l’amore al fianco di Maja, mentre per il dottor Niederbühl non sembrano esserci state conseguenze. Le cose, però, sono destinate a cambiare…

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Michael verrà convocato dai dirigenti dell’ospedale in cui lavora con un’accusa gravissima: aver violato le regole del trial clinico curando Florian benché quest’ultimo fosse stato assegnato al gruppo destinato a ricevere il placebo.

E non è finita qui! Il povero medico sarà infatti anche sospettato di essere stato lui stesso a rubare il farmaco dall’ospedale. E a quel punto per lui le cose si metteranno davvero male…