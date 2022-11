Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: la partenza di HANNES

È il momento degli addii nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochi giorni assisteremo infatti all’uscita di scena di un personaggio che – nonostante la non lunghissima permanenza nella soap – è stato determinante per determinare il corso della diciassettesima stagione. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian e Maja vogliono aiutare Hannes

Sono passati circa nove mesi da quando Hannes Fröhlich (Pablo Konrad) fece la sua comparsa a Bichlheim per riconquistare il suo grande amore: Maja von Thalheim (Christina Arends). Un obiettivo che ha inevitabilmente fatto di lui il principale antagonista di Florian Vogt (Arne Löber).

Nonostante le premesse, in realtà i due rivali hanno avuto un rapporto tutt’altro che difficile: se Florian ha salvato la vita a Hannes estraendolo da una caverna, a sua volta Fröhlich ha speso tutto ciò che aveva per far guarire Vogt da una malattia che sembrava non lasciargli scampo.

Come sappiamo, alla fine il guardacaccia si è salvato ed ha anche riconquistato Maja, mentre il povero Hannes si è trovato senza nulla: né amore e né patrimonio. Un’ingiustizia a cui i due protagonisti decideranno di rimediare, facendo a Hannes un’offerta generosa: cedergli il bosco ereditato dai Saalfeld inclusa la preziosa sorgente miracolosa che Erik (Sven Waasner) tentò a lungo di sfruttare!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Hannes parte!

Ebbene, benché profondamente toccato dal gesto di Florian e Maja, Hannes rifiuterà… e non per modestia! Il giovanotto rivelerà infatti ai due protagonisti di aver trovato un’opportunità professionale incredibile che lo porterà niente meno che in Nuova Zelanda.

Deciso a non lasciarsi sfuggire questa chance, il giovane Fröhlich deciderà dunque di lasciare il Fürstenhof per lanciarsi in una nuova avventura che lo porterà agli antipodi. E così, dopo aver salutato i suoi nuovi amici, nel corso della puntata 3714 Hannes uscirà di scena.

Rivedremo questo interessante personaggio in futuro? Come sempre a Tempesta d’amore, in questi casi la parola d’ordine è “mai dire mai”…