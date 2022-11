A nessuno piace dividere il potere… specialmente a Erik Vogt (Sven Waasner)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, l’ex compagno di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) sarà costretto a scendere a compromessi… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik diventa direttore amministrativo del Fürstenhof

L’alleanza tra Erik e Ariane va avanti ormai da quasi due anni e – nonostante qualche momento di crisi dovuti soprattutto a turbolenze sentimentali – i due alleati sembrano aver ritrovato l’intesa di un tempo (almeno a livello professionale).

Non c’è dunque da stupirsi se la Kalenberg ha fatto di tutto per mettere il “suo uomo” in una posizione di potere: e quale miglior posizione se non quella di direttore amministrativo del Fürstenhof?

Approfittando della temporanea assenza di Robert (Lorenzo Patané), la dark lady riuscirà dunque a far approvare la nomina di Vogt, nonostante l’opposizione di Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach). L’ultima parola, però, non è ancora stata detta…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik nominato al posto di Paul

Come vi abbiamo anticipato, la rabbia per l’accaduto porterà Werner ad avere un malore: un incidente che non avrà gravi conseguenze, ma che fornirà ad Ariane la scusa perfetta per riportare al Fürstenhof il suo amato Robert.

Ebbene, quando quest’ultimo tornerà a casa e scoprirà quanto accaduto, pregherà Ariane di trovare un compromesso per andare incontro alle esigenze di tutti. E, pur di guadagnare punti nei confronti del suo amato, lei accetterà!

Sarà così che Saalfeld e la Kalenberg comunicheranno a Erik che dovrà dividere il ruolo con un altro direttore amministrativo con pari poteri: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Sarà questo l’inizio di una difficile collaborazione che porterà i due uomini a dover unire le forze non solo professionalmente, ma anche nella vita privata. Con il tempo, infatti, i due scopriranno di essere legati da molto più che un semplice lavoro…