Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il trionfo di ERIK

Se c’è una cosa che non è mai mancata a Erik Vogt (Sven Waasner) è l’ambizione. Ambizione che lo ha portato a diventare un criminale pagando poi un conto salato, ma che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore gli darà grandi soddisfazioni. Come spesso accade, però, il successo di una persona andrà a scapito di un’altra… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik vuole diventare amministratore delegato

Arguzia, cinismo e connessioni “in alto” hanno sempre permesso a Erik di brillare a livello professionale. Grazie al suo legame con Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Vogt è infatti stato a lungo il PR del Fürstenhof, nonché delegato della dark lady alla gestione delle azioni di quest’ultima. Da qualche tempo, però, qualcosa è cambiato…

La scoperta dei crimini da lui perpetrati ha infatti portato Erik al licenziamento e, poco dopo, all’inizio di una fase professionale ben diversa da quella a cui era abituato, tanto che l’uomo si è visto costretto a lavorare al bar dell’hotel. Non per questo, però, la sua ambizione è morta… anzi!

Deciso a tornare a ricoprire una posizione di rilievo, Vogt chiederà infatti a Werner (Dirk Galuba) di nominarlo nuovo direttore amministrativo dell’hotel! Non sarà però l’unico candidato per la prestigiosa posizione…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik nominato al posto di Paul

Come sappiamo, al Fürstenhof è infatti da poco arrivato una vecchia conoscenza dei Saalfeld: Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), ex cognato di Christoph (Dieter Bach) nonché precedente responsabile dell’area fitness dell’hotel a cinque stelle.

Già molto apprezzato all’epoca come sportivo e fisioterapista, il giovanotto si è recentemente trasformato in un uomo d’affari con grandi potenzialità, tanto che Christoph deciderà di proporlo come direttore amministrativo. Per poter rendere esecutiva la sua decisione, però, l’albergatore avrà bisogno dell’appoggio degli altri comproprietari: Werner, Robert (Lorenzo Patané) e Ariane!

Si arriverà così ad una riunione degli azionisti del Fürstenhof per decidere a chi affidare il delicato incarico tra Erik e Paul. Ebbene, come prevedibile, si formeranno subito due fronti: Werner e Christoph riterranno Vogt inadatto al ruolo visto il suo passato criminale, mentre Ariane appoggerà l’ex fidanzato.

E Robert? Come sappiamo quest’ultimo ha temporaneamente lasciato Bichlheim per non turbare ulteriormente Cornelia (Deborah Müller). E sarà proprio la sua assenza a permettere ad Ariane di spuntarla, riuscendo a far nominare Erik al posto di Paul! Sarà l’inizio di una nuova alleanza tra la Kalenberg e Vogt?