Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: nuovo lavoro per PAUL

Una vera e propria rivoluzione ci attende nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! L’inaspettato ritorno a Bichlheim di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) non segnerà infatti solo l’inizio di una nuova stagione, ma sconvolgerà gli equilibri di potere in quel del Fürstenhof… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul torna al Fürstenhof

Da tempo vi stiamo parlando dell’attesissimo ritorno di Paul Lindbergh, personaggio storico di Tempesta d’amore che sta per “tornare all’ovile” in qualità di futuro protagonista della diciottesima stagione della soap.

Come sappiamo, il giovanotto uscì di scena un anno e mezzo fa insieme all’allora fidanzata Michelle Ostermann (Barbro Viefhaus) per lanciarsi in una nuova avventura professionale: aprire uno studio di fisioterapia a Monaco. Purtroppo, però, le cose non andranno secondo i piani…

A causa di un socio disonesto, Paul vedrà infatti fallire il suo sogno e sarà costretto a vendere quell’attività messa in piedi con tanta fatica. Come se non bastasse, l’uomo vedrà anche naufragare la sua relazione con Michelle. E a quel punto Lindbergh capirà di aver bisogno di un nuovo inizio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph offre a Paul il posto di direttore amministrativo

Sarà proprio spinto dalla volontà di rifarsi una vita che Paul arriverà al Fürstenhof, dove ancora vivono e lavorano molti suoi amici. In particolare, il giovane uomo si rivolgerà a Christoph (Dieter Bach), suo ex cognato con cui è rimasto in ottimi rapporti.

Ebbene, dopo aver sentito la triste storia di Lindbergh, Saalfeld capirà che quest’ultimo non è più il giovane fitness trainer che lasciò Bichlheim un anno fa bensì un abile uomo d’affari. Una realizzazione che lo porterà ad avere un’idea che potrebbe risolvere i problemi di entrambi…

Sarà così che Christoph si offrirà di delegare a Paul la gestione delle sue azioni del Fürstenhof e nominarlo direttore amministrativo dell’hotel. In questo modo l’albergatore si troverebbe infatti un alleato in una posizione di potere e potrebbe nel frattempo dedicarsi alla sua nuova catena di hotel in Spagna.

Inutile dire che Lindbergh sarà entusiasta di fronte alla proposta dell’ex cognato e accetterà con gioia. Per poter avere il lavoro, però, ci sarà bisogno anche del via libera degli altri azionisti: Werner (Dirk Galuba), Robert (Lorenzo Patané) e Ariane (Viola Wedekind) sposeranno l’idea di Christoph?