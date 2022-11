Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Josie e Paul, il primo magico incontro!

Il primo incontro tra due protagonisti è da tradizione uno dei momenti più iconici di ogni stagione di Tempesta d’amore. E non farà eccezione neanche la prossima annata della soap: tra pochi giorni assisteremo infatti al magico momento che vedrà per la prima volta Josie Klee (Lena Conzendorf) e Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) l’una di fronte all’altro… Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie arriva al Fürstenhof

Un periodo di grande fermento ci attende al Fürstenhof. Mentre Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) saranno presi dai preparativi per la loro vita insieme negli Stati Uniti, all’hotel si scatenerà una vera e proprio caccia al ladro che porterà all’ingresso di un nuovo importantissimo personaggio…

Come vi abbiamo anticipato, i Sonnbichler verranno infatti derubati da un misterioso malvivente, che verrà presto identificato come il nuovo apprendista della cucina del Fürstenhof. André Konopka (Joachim Lätsch) si lancerà immediatamente alla ricerca del giovane delinquente e, quando vedrà una figura minuta incappucciata nei pressi dell’hotel, non avrà dubbi: ha trovato il ladro!

Lo chef aggredirà dunque il presunto malfattore, ricevendo una brutta sorpresa: sotto il cappuccio si nasconde infatti una giovane ragazza minuta e gentile, che si rivelerà tra l’altro essere una grande fan di André. Sarà questo l’ingresso in scena di Josie Klee!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie vuole lavorare con André

Grande appassionata di cucina e, in particolare, delle creazioni di Konopka, la ragazza rivelerà di essere arrivata al Fürstenhof proprio con la speranza di essere assunta dal suo idolo come apprendista di cucina. Un’audacia che verrà ripagata…

Dal momento che il precedente apprendista si è macchiato di un furto, la posizione sarà infatti di nuovo libera e André prenderà subito in simpatia la sua giovane fan, decidendo di concederle una chance per dimostrare ciò di cui è capace. Riuscirà la ragazza a convincerlo?

In attesa di incontrare Werner (Dirk Galuba) per scoprire se verrà assunta, Josie deciderà di andare a fare una passeggiata nel bosco, non accorgendosi di aver dimenticato il telefono a casa. E così, quando si renderà conto di essere in ritardo per l’appuntamento con il vecchio Saalfeld, la Klee verrà presa dal panico…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Josie conosce Paul

Il risultato? Sopraffatta dall’agitazione, Josie cadrà a terra e perderà i propri occhiali, ritrovandosi così quasi cieca. Sarà allora che sopraggiungerà un affascinante giovane uomo in motorino, che aiuterà la ragazza a ritrovare gli occhiali e offrirà anche un passaggio fino al Fürstenhof…

Ebbene, quando la Klee vedrà il suo salvatore, resterà letteralmente a bocca aperta e si innamorerà all’istante! Quando poi scoprirà che il suo amato è un ospite del Fürstenhof, in lei nascerà la speranza di poter rivedere l’uomo che le ha rubato il cuore. Purtroppo, però, la giovane cuoca non sarà l’unica a mettere gli occhi sul nuovo arrivato…

Sarà questo il primo incontro tra Josie e Paul, i due futuri protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore, presto al via sui nostri teleschermi!