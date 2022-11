Un Altro Domani: Enoa vuole annullare il suo matrimonio con Kiros!

Non appena scoprirà che è rimasta incinta in seguito ad una relazione avuta con un misterioso uomo bianco, Kiros Nsue (Ivan Mendez) deciderà di sposare la domestica e amica Enoa (Edith Martinez Val) mettendo in serio pericolo la sua relazione con Carmen Villanueva (Amparo Pinero). Un evento che condizionerà le prossime puntate italiane di Un Altro Domani.

Un Altro Domani, news: Carmen sconvolta per il matrimonio tra Enoa e Kiros!

La storyline inizierà a delinearsi quando, in seguito ad alcune settimane lavorative in cui si sarà mostrata piuttosto distratta, Enoa comunicherà a Francisco (Sebastian Haro) e Patricia (Silvia Acosta) che sta per sposare Kiros. Dato che ignorerà completamente che l’operaio africano ha deciso di contrarre matrimonio con l’inserviente per salvarla dallo scherno legato alla sua inattesa gravidanza, Carmen si sentirà presa in giro appena apprenderà tutto quanto, soprattutto poiché stava preparando la fuga dalla Guinea al fianco di Kiros.

Poiché non riuscirà a dare una risposta plausibile al comportamento di Kiros, la Villanueva deciderà quindi di prendere in mano la questione. In che modo? In primis, creerà i presupposti per un dialogo chiarificatore con Enoa, alla quale svelerà che è proprio Kiros l’uomo di cui è innamorata!

Un Altro Domani, spoiler: Enoa vuole annullare le sue nozze con Kiros!

Occhio perciò a quello che succederà subito dopo: visto che non aveva minimamente idea del legame amoroso che c’era tra Kiros e Carmen, Enoa fermerà la discussione con la “signorina” e se la darà a gambe levate. Nelle ore successive, la domestica vorrà però fare la cosa giusta, tant’è che parlerà con Kiros e gli chiederà apertamente se sia vero che c’è del tenero tra lui e la Villanueva.

Sentita la risposta affermativa del ragazzo, Enoa non se la sentirà più di andare avanti coi preparativi del matrimonio, previsto entro due settimane, e esprimerà a Kiros il desiderio di annullarlo. A sorpresa, l’uomo non accetterà tale proposta, perché vorrà ancora difenderla dallo scandalo che si verrà a certamente a creare per via della sua gravidanza, e le prometterà che parlerà con Carmen per farle comprendere tutta la situazione…

Un Altro Domani, trame: Carmen cerca risposte da Mabalè…

Kiros riuscirà nel suo intento? Per il momento, possiamo anticiparvi che Carmen continuerà a voler scavare a fondo per scoprire cosa abbia davvero spinto Kiros a decidere di sposare Enoa; proprio per questo, la ragazza andrà da Mabalè (Borè Buika) in cerca di risposte, ma l’operaio manterrà la più completa riservatezza sul bambino che la domestica aspetta e le consiglierà di farsene una ragione in quanto Enoa e Kiros possono certamente stare insieme, visto che tra di loro non c’è alcuna differenza sociale.

Un discorso che la Villanueva non vorrà proprio accettare. Anche se, per l’ennesima volta, tenterà di respingere un vero e proprio chiarimento con Kiros…