Un Altro Domani: Julia riuscirà a salvare la bottega di mobili? L’ultimatum di Sergio

Nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani, Julia Maria Infante (Laura Ledesma) riuscirà a salvare la sua bottega di mobili? L’impresa sembrerà davvero impossibile, soprattutto a causa di un ultimatum che le rivolgerà Sergio Cuevas (Miguel Brocca).

Un Altro Domani, news: Julia rompe con Sergio

Tutto si complicherà nel momento in cui Julia capirà di non essere più innamorata di Sergio e deciderà di lasciarlo nel giorno del suo trentunesimo compleanno. Ovviamente, data tutta la fatica affrontata per ricostruire il loro rapporto, Cuevas si sentirà preso in giro dalla Infante e non vorrà neanche sentire le sue ragioni.

In ogni caso, nel bel mezzo di una discussione che si verrà a creare, Sergio farà sapere a Julia di rivolere indietro tutti i soldi che diversi mesi prima le ha prestato per consentirle di saldare il debito con la madre Diana (Cristina de Inza) e lasciare aperto il mobilificio. Una doccia fredda per la donna, dato che non avrà abbastanza denaro e, qualora Cuevas persistesse con la sua richiesta, rischierà di dover chiudere la propria eredità a causa dell’inevitabile bancarotta!

Un Altro Domani, spoiler: Sergio dà a Julia un ultimatum

Eh sì: poiché non avrà affatto idea di come uscire dalla situazione venutasi a creare, Julia cadrà nello stress più totale e un giorno finirà per perdere i sensi di fronte ad Elena Prieto (Aida de la Cruz), che le consiglierà di prendersi alcuni giorni di ferie. Ascoltato il consiglio dell’amica, la Infante si troverà quindi a trascorrere un po’ di tempo nel villaggio del “santone” Jorge, con la presenza non prevista della madre Diana e dove farà la conoscenza dello psicologo Leo (Juanlu González).

Anche questa trasferta durerà ben poco e, una volta che ritornerà alla realtà, Julia finirà di nuovo per discutere con Sergio che, in preda alla collera, le darà soltanto una settimana di tempo per procedere con l’estinzione del debito poiché, in caso contrario, sarà costretto ad adire le vie legali.

Un Altro Domani, trame: Julia e l’aiuto inaspettato di Olga

Come uscirà Julia dall’impasse? La ragazza penserà che sia necessario accelerare in tempi brevi la produzione di altri mobili per contattare dei nuovi acquirenti e realizzare un incasso utile per togliersi di mezzo Sergio una volta per tutte. Comunque sia, grazie alla sua sbadataggine, la Infante non riuscirà ad ottenere nessun appuntamento, se non quando la dipendente Olga (Monica Miranda) – ossia la cognata di Tirso (Oliver Ruano) e la madre di Erik (Alex Mola) – deciderà di aiutarla fingendo di essere l’addetta alle pubbliche relazioni della bottega di mobili.

Ma l’aiuto non richiesto di Olga si rivelerà efficace oppure sarà un vero e proprio buco nell’acqua? Di certo, la situazione di Julia sarà sempre più disperata…