Uomini e donne: Riccardo e la lettera a Ida | Anticipazioni

Benché Alessandro Vicinanza e Ida Platano abbiano abbandonato ormai qualche settimana fa lo studio di Uomini e Donne, il triangolo amoroso che vedeva protagonista anche il di lei ex Riccardo Guarnieri non può dirsi affatto messo in soffitta.

Come già anticipatovi nei nostri post precedenti, a breve Ida e Alessandro faranno il loro ritorno in trasmissione per aggiornare il pubblico e gli opinionisti sulla loro convivenza lontani dalle luci dei riflettori. Ad aver creato un po’ di maretta alla coppia in queste settimane, neanche a dirlo, sarà stata una lettera del Guarnieri inviata a Ida che, come raccontato dalle parole dei due innamorati, ha provocato un piccolo litigio fortunatamente immediatamente rientrato.

Spoiler Uomini e donne, trono over: tutti contro Riccardo

A sentir ciò, Gianni Sperti si scaglierà veementemente contro il cavaliere tarantino, accusandolo di non volere la felicità della sua ex fidanzata. Né l’opinionista pugliese né tanto meno il pubblico presente in studio apprezzeranno infatti la missiva che Riccardo ha inviato a Ida, a detta di tutti decisamente evitabile.

Ciò che in trasmissione si creerà verso Riccardo porterà quest’ultimo a scoppiare in lacrime e perdere completamente la pazienza. Un comportamento inaspettato quello del corteggiatore, che tutti attribuiranno alla serenità di Ida…