Tempesta d’amore: Gerry e la “speciale” lettera d’amore a Shirin | Anticipazioni italiane

Se Gerry Richter (Johannes Huth) ha una certezza nella vita è il suo amore per Shirin Ceylan (Merve Cakir). E poco importa se per lui sembrino esserci poche speranze di conquistare la sua bella! Convinto che lui e la sua amata siano destinati a stare insieme, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il ragazzo prenderà infatti una decisione molto particolare…. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max aggredisce Gerry

Fin dal momento del loro primo incontro, tra Gerry e Shirin si è formato un legame speciale che va oltre la semplice amicizia! Se il giovane Richter è perdutamente innamorato della ragazza, lei ha chiaramente spiegato di non ricambiare i sentimenti del suo ammiratore. Non per questo, però, quest’ultimo le è indifferente.

Il grande cuore e l’incredibile generosità del fratello di Max (Stefan Hartmann) hanno infatti portato Shirin ad apprezzare quel ragazzo così “speciale”, legandosi moltissimo a lui. E così, quando Gerry finirà nei guai, non esiterà a schierarsi dalla sua parte…

Come sappiamo, Gerry ha recentemente scoperto che il fratello ha tradito Vanessa (Jeannine Gaspár) e ha tentato di convincerlo a confessare la verità. Invece che ascoltarlo, però, Max penserà bene di continuare a ingannare la fidanzata, a cui farà una proposta di matrimonio!

Il risultato? Quando Gerry scoprirà come si è comportato il fratello, non riuscirà più a mentire, finendo per confessare a Vanessa tutta la verità. Una confessione che segnerà la fine della relazione tra la Sonnbichler e Max, scatenando la rabbia di quest’ultimo nei confronti di Gerry…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry scrive una lettera d’amore a Shirin

Fuori di sé, Max scaricherà sul fratello la responsabilità della fine del suo amore con Vanessa, arrivando ad aggredire il povero Gerry. Quest’ultimo, però, non sarà solo! Shirin si schiererà infatti al fianco dell’amico, difendendolo come una leonessa dalle ingiuste accuse del fitness trainer.

Ebbene, l’appassionata difesa della Ceylan non farà che alimentare i già fortissimi sentimenti di Gerry nei suoi confronti, portando il ragazzo a prendere una decisione: scriverle una lettera d’amore. Non si tratterà però di una lettera qualunque…

Invece che consegnare la missiva alla destinataria, il giovane Richter penserà infatti di affidare le proprie parole ad una bottiglia, che getterà poi in acqua: se la sua lettera raggiungerà prima o poi Shirin, vorrà dire che lui e quest’ultima erano destinati a stare insieme! Accadrà davvero?