Tempesta d’amore: Max inganna Vanessa e le chiede di sposarlo! | Anticipazioni italiane

Rimediare ad una bugia con ulteriori inganni non è certo una buona idea, eppure è ciò che farà Max Richter (Stefan Hartmann)! Dopo aver mentito spudoratamente alla sua amata Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il giovane fitness trainer penserà infatti bene di “coprire” le proprie menzogne con un gesto inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max inganna Vanessa

Da qualche giorno a questa parte il rapporto tra Max e Vanessa è diventato una bomba ad orologeria! Apparentemente inseparabili, i due fidanzatini sono infatti improvvisamente entrati in una profonda crisi a causa di dell’ennesima bugia detta dal fitness trainer alla sua amata.

Come sappiamo, qualche mese fa il giovanotto fece infatti credere alla compagna di volere una famiglia con lei, mentre in realtà non ne ha nessuna intenzione. E così, quando la verità è venuta fuori, la Sonnbichler si è infuriata ed ha lasciato temporaneamente il Fürstenhof.

In realtà Vanessa è tornata dopo solo un giorno, ma ciò è bastato per segnare la sua relazione con Max: durante l’assenza della sua amata, infatti, quest’ultimo l’ha tradita con una bella ospite dell’hotel di nome Elsa Reinhardt (Anna Ewelina)! E, invece che confessare l’accaduto alla fidanzata, Richter ha ben pensato di ingannarla…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Elsa scopre che Max e Vanessa sono una coppia

Benché chiaramente nel torto, Max non sembrerà troppo preoccupato per la scorrettezza del proprio comportamento, tanto che nemmeno Gerry (Johannes Hut) riuscirà a convincerlo ad essere sincero con Vanessa.

Nel frattempo anche Elsa scoprirà il doppio gioco del suo amante, ma – invece che smascherare quest’ultimo – si limiterà a mettere Vanessa in guardia dal fidanzato. Un suggerimento che, purtroppo, la Sonnbichler non coglierà e, anzi, la spingerà a credere che la Reinhardt si sia presa una cotta per il fitness trainer e sia gelosa di lei.

E Max? Rendendosi conto che la sua relazione con Vanessa è in pericolo, il ragazzo capirà di tenere alla fidanzata più di qualunque altra cosa nella sua vita. Invece che confessarle la verità e ricostruire il loro rapporto su basi solide, però, il fitness penserà bene di seppellire il passato e legare a sé la sua amata con una proposta di matrimonio!

Sarà così che Max organizzerà una cena romantica per Vanessa. Cena che si concluderà con un dessert molto speciale: la Richter servirà alla sua amata una fetta di torta con sopra un anello, per poi chiedere alla ragazza di sposarlo! Come reagirà la Sonnbichler?