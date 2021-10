Il loro doveva essere il classico grande amore nato dopo mille peripezie. Eppure potrebbe non esserci un lieto fine… Nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann) affronteranno infatti una crisi senza precedenti, scoprendosi improvvisamente molto distanti…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa sospetta di essere incinta

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Vanessa sta ancora disperatamente cercando un modo per far breccia nel cuore di Max, le cui attenzioni sono invece tutte per Shirin. La situazione, però, è destinata a cambiare…

Negli episodi tedeschi, infatti, questi due personaggi sono ormai da tempo una coppia e sembrano aver trovato la felicità insieme. Non per questo, però, non dovranno affrontare delle crisi che metteranno a dura prova il loro rapporto…

Tutto inizierà quando Vanessa avrà un ritardo ed inizierà a sospettare di poter essere incinta. Inizialmente timorosa che Max possa reagire male all’idea di un’imminente paternità, per qualche giorno la ragazza nasconderà i suoi sospetti al compagno, ma poi – incoraggiata da Cornelia (Deborah Müller) – deciderà di aprirsi con lui.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max fa credere a Vanessa di volere dei figli

Ebbene, inizialmente la Sonnbichler crederà i propri timori nei confronti di Richter infondati: il giovanotto, infatti, sembrerà reagire bene alla notizia. Quando però gli esami medici escluderanno una gravidanza, la reazione sollevata di Max farà capire a Vanessa che in realtà quest’ultimo non vuole assolutamente una famiglia…

Ebbene, come prevedibile la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) prenderà molto male l’atteggiamento del fidanzato, che da parte sua cercherà di tranquillizzarla assicurandole di voler solo rimandare il discorso “famiglia” di qualche mese. Peccato che le sue intenzioni siano in realtà molto diverse…

Il personal trainer confiderà infatti a Michael (Erich Altenkopf) di aver da tempo deciso di non volere una famiglia e di aver mentito alla compagna solo per paura di perderla. Una bugia che non rimarrà tale a lungo…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Vanessa scopre che Max le ha mentito

Parecchio tempo dopo Max deciderà di sorprendere la fidanzata con un viaggio in campeggio. Un gesto che da una parte toccherà la ragazza, ma dall’altra colliderà con i piani di quest’ultima. Vanessa spiegherà infatti al compagno di preferire concentrarsi sulla sua carriera nella scherma, finendo per ferirlo.

Ebbene, alla fine la Sonnbichler farà un passo verso il suo amato dimostrandosi pronta ad un compromesso. Sarà però proprio allora che la ragazza tornerà ad esprimere il desiderio di avere presto dei figli. E a quel punto Max non potrà più mentirle…

Inutile dire che Vanessa rimarrà sconvolta nello scoprire che il fidanzato l’ha ingannata per mesi lasciandole credere di volere una famiglia con lei. Delusa e arrabbiata, la Sonnbichler si prenderà del tempo per riflettere, decidendo di non accompagnare il compagno al matrimonio di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber). E sarà proprio quella stessa sera che Max farà la conoscenza di Elsa (Anna Ewelina), una donna misteriosa che sarà fin da subito affascinata da lui…

La relazione tra Vanessa e Max sarà dunque giunta al capolinea? E per Richter sarà in arrivo un nuovo amore?

(Puntate 3719-22, in onda in Germania dal 16 al 19 novembre 2021)

