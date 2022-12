Tempesta d’amore: Robert si getta tra le braccia di Ariane! | Anticipazioni italiane

Chi sperava che quella tra Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) fosse stata solo l’avventura di una notte, dovrà purtroppo ricredersi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra questi due personaggi scoppierà infatti di nuovo la passione. E questa volta l’iniziativa non sarà della dark lady… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert combattuto tra Ariane e Cornelia

Sono ormai lontanissimi i tempi in cui Robert e Ariane si odiavano al punto che l’albergatore tentò di strangolare la donna. Grazie a degli intrighi tessuti in modo impeccabile, la Kalenberg è infatti non solo riuscita a conquistarsi la fiducia di Saalfeld, ma anche a instaurare con lui un rapporto basato su complicità e attrazione…

Il risultato? Complice una situazione emotivamente molto coinvolgente, Robert ha finito per cedere alla passione ed ha trascorso la notte con quella che fino a pochi mesi prima era la nemica giurata della sua famiglia. E non è finita qui!

All’indomani della loro notte insieme, la Kalenberg gli ha confessato di provare per lui dei sentimenti sinceri. Una rivelazione che ha spiazzato l’albergatore, portandolo a prendere le distanze. La situazione, però, sta per cambiare…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert usa Ariane per dimenticare Cornelia

Ancora sconvolto per aver passato una notte di passione con la dark lady, Robert si troverà a fare i conti con un’altra complicazione sentimentale: è ancora innamorato di Cornelia Holle (Deborah Müller), nonostante sia convinto che sia sua sorella!

La realizzazione arriverà in occasione del matrimonio di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Läber): durante il ricevimento, i due “fratelli” decideranno infatti di ballare insieme per dimostrare a se stessi di aver superato i sentimenti che li legavano. Peccato solo che il risultato sarà molto diverso da quello sperato…

La vicinanza porterà infatti i due ex a venire travolti dalla reciproca attrazione: una situazione insostenibile per entrambi! Il risultato? Determinato a soffocare ciò che prova per la “sorella”, Robert si precipiterà da Ariane, gettandosi letteralmente tra le sue braccia dopo averle lasciato intendere di ricambiare i suoi sentimenti. E a quel punto sarà chiaro che quello tra Saalfeld e la Kalenberg non è solo un fuoco di paglia…

Sarà questo l’inizio di una nuova, drammatica fase di una delle storyline più avverse e avvincenti dei prossimi mesi a Tempesta d’amore!