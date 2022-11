Uno dei momenti più temuti (e attesi) dell’attuale stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per andare in scena! Nelle prossime puntate italiane della soap la latente attrazione tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) avrà finalmente libero sfogo. E le conseguenze andranno ben oltre le aspettative… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane conquista la fiducia di Robert

Sono passati dei mesi da quando Ariane ha avuto la tanto geniale quanto diabolica idea di usare Robert per mettere le mani sul Fürstenhof. Nemmeno la perfida dark lady, però, avrebbe mai potuto immaginare come il suo piano sarebbe evoluto…

Come sappiamo, la donna ha infatti finito per innamorarsi davvero della sua vittima, decidendo dunque di tentare di conquistare quest’ultimo ad ogni costo. E così la Kalenberg ha agito su due fronti: da una parte ha fatto in modo che il suo amato lasciasse la fidanzata Cornelia Holle (Deborah Müller) e provato a liberarsi di quest’ultima facendola passare per pazza, mentre dall’altra si è avvicinata ai Saalfeld, convincendoli di essere cambiata e di voler aiutare la rivale in amore.

Un piano che sta dando i suoi frutti! Sia Robert che Cornelia si sono infatti convinti che Ariane sia una benefattrice, finendo per abbassare la guardia. Non tutti, però, saranno così ingenui…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert e Ariane cedono alla passione

Come sappiamo, Rosalie (Natalie Alison) ha infatti da tempo intuito le intenzioni della dark lady e ha tentato in tutti i modi di far aprire gli occhi a Cornelia. Proprio con questo intento, la Engel tenderà una trappola ad Ariane per smascherarla di fronte all’amica. Le cose, però, non andranno come previsto…

Durante il loro confronto, Ariane provocherà infatti a tal punto Rosalie, da portarla a perdere il controllo: fuori di sé dalla rabbia, la Engel aggredirà la Kalenberg gettandole addosso dell’acqua davanti a tutti… e a quel punto saranno guai!

Invece che la dark lady, sarà infatti Rosalie a finire sotto accusa, mentre Ariane reciterà la parte della vittima innocente. Il risultato? Mortificato per l’accaduto, Robert si precipiterà a consolare la Kalenberg, trovando quest’ultima apparentemente disperata…

Sfruttando l’emotività della situazione, Ariane si getterà tra le braccia di Robert, facendo crollare le difese dell’uomo tanto che i due inizieranno a baciarsi appassionatamente e dopo finiranno a letto insieme! Si arriverà così ad un punto di non ritorno che cambierà per sempre le vite di molti personaggi ed il destino dello stesso Fürstenhof…