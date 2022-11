Tempesta d’amore: Robert e Cornelia cadono in tentazione e… | Anticipazioni italiane

La ragione li tiene lontani, ma il cuore e l’attrazione vanno in una direzione diversa. Sarà così che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelia Holle (Deborah Müller) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) si troveranno ad affrontare una situazione che metterà a dura prova il loro autocontrollo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert passa la notte con Ariane

Sono passate ormai parecchie settimane da quando Robert Saalfeld e Cornelia Holle si sono lasciati a causa dell’erronea convinzione di essere fratelli. Come sappiamo, dietro a tutto c’è in realtà lo zampino di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), che ha falsificato il test del DNA dei due innamorati proprio per separarli.

A quel punto la perfida dark lady è potuta passare alla seconda fase del suo piano: conquistare il cuore dell’affascinante albergatore. Un’impresa che si è rivelata meno difficile del previsto! L’apparente cambiamento di Ariane e la lontananza forzata da Cornelia hanno infatti portato Robert ad avvicinarsi sempre di più alla Kalenberg, con cui ha finito per passare una notte di passione.

Ormai sempre più vicina al suo obiettivo, la donna ha prima confessato al suo amato di provare dei sentimenti per Saalfeld, per poi prendere le distanze da quest’ultimo quando lui non dichiarerà di ricambiarla. Non per questo, però, Ariane getterà la spugna… anzi!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia e Robert sopraffatti dai sentimenti

Poco dopo Cornelia sarà infatti testimone di un tentativo di approccio da parte della rivale nei confronti del suo amato: una scena che non lascerà indifferente la povera Holle. Convinta che la sua gelosia sia inopportuna, la donna deciderà dunque di guardare avanti e provare a dimenticare il suo ex. I suoi buoni propositi, però, non basteranno…

Sarà infatti proprio in queste circostanze che avrà luogo l’attesissimo matrimonio di Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber). Matrimonio a cui, come da tradizione, non potrà mancare la musica! Ebbene, per dimostrare a se stessi di aver superato la propria separazione, Robert e “Lia” non solo proveranno a comportarsi come “fratelli”, ma balleranno addirittura insieme. Un’idea che si rivelerà avventata…

Complice la musica e l’improvvisa vicinanza, Saalfeld e la Holle verranno infatti travolti da quei sentimenti che hanno invano cercato di soffocare a causa di una crudele bugia. E sarà proprio questa attrazione “proibita” a spingere l’uomo verso una decisione che cambierà per sempre la sua vita e quella di chi gli sta intorno…