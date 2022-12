Tempesta d’amore: Josie viene licenziata! | Anticipazioni italiane

Josie Klee (Lena Conzendorf) non è certo una persona abituata a scendere a compromessi, specialmente se ci sono di mezzo i suoi principi morali. Una qualità preziosa che però nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore rischierà di costare molto cara alla giovane aiuto-cuoca… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie accusata di furto

Da quando Josie Klee è arrivata al Fürstenhof, per lei le emozioni non sono certo mancate. Quando era ancora sulla strada per l’hotel a cinque stelle, la ragazza è stata infatti scambiata per una ladra dal suo futuro capo: André Konopka (Joachim Lätsch).

Un equivoco presto chiarito, tanto che Josie è stata poi assunta dallo stesso chef come tirocinante al ristorante del Fürstenhof. Non vorrà però molto prima che la ragazza venga ancora una volta accusata ingiustamente di furto…

Quando nella cucina di André scomparirà un prezioso salame, lo chef sospetterà infatti proprio della sua giovane aiutante. Certo che la Klee nasconda la refurtiva nel suo armadietto, l’uomo ordinerà dunque alla ragazza di aprirlo davanti a lui. Sarà allora che André scoprirà che Josie non è una ladra, ma gli ha comunque nascosto qualcosa: è vegetariana!

Nonostante la sorpresa, lo chef accetterà senza troppi problemi la rivelazione della sua sottoposta, che gli prometterà di cucinare qualunque pietanza, carne inclusa. Sarà proprio un piatto di carne molto particolare a mettere ancora una volta Josie nei guai…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie perde il lavoro

Tutto inizierà quando la ragazza scoprirà che André ha preparato per un’importante ospite del Fürstenhof una porzione di foie gras, pietanza vietata in Germania in quanto ottenuta tramite una pratica estremamente crudele nei confronti degli animali.

Sconvolta, Josie si sfogherà con Shirin (Merve Çakır) criticando aspramente la cliente dell’hotel che per aver avanzato una richiesta eticamente e legalmente discutibile. Peccato solo che la cliente in questione ha sentirà tutto e, furiosa, affronterà la Klee…

Ebbene, non solo quest’ultima non si scuserà, ma rincarerà la dose aggredendo verbalmente l’ospite! A quel punto la situazione rischierà di degenerare, tanto che Paul (Sandro Kirztel) interverrà per fermare Josie prima che sia troppo tardi. Basterà?

Purtroppo la risposta è “no”! Nemmeno l’intervento del giovane Lindbergh potrà però infatti impedire che la ricca cliente presenti una lamentela ufficiale alla dirigenza del Fürstenhof, ottenendo il licenziamento immediato della povera Klee! E ora?