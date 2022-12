Tempesta d’amore: Maja e Florian salvano Michael! | Anticipazioni italiane

Dopo mille peripezie, l‘incubo di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) sta finalmente per finire! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore arriverà infatti il verdetto per il medico del Fürstenhof… e ci saranno buone notizie! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael viene denunciato

Andare contro la legge per aiutare i propri pazienti è sicuramente un gesto encomiabile, ma anche molto rischioso. Lo sa bene Michael, che da qualche settimana è finito sotto accusa per aver violato le regole dei trial clinici per permettere a Florian (Arne Löber) di guarire dalla malattia che lo stava uccidendo.

Quando la notizia è giunta alla dirigenza dell’ospedale in cui lavora il medico, quest’ultimo è stato dunque immediatamente sospeso in attesa del verdetto finale. Peccato solo che nel frattempo il dottor Niederbühl ci sia cascato di nuovo e abbia curato “illegalmente” André (Joachim Lätsch).

Ebbene, come sappiamo il “crimine” di Michael è stato scoperto da Erik (Sven Waasner), che ha provato ad usare la scottante informazione per ricattare Paul (Sandro Kirtzel), suo “rivale” per la direzione del Fürstenhof.

E così, quando il dottore verrà denunciato per aver soccorso André nonostante la sospensione della sua licenza medica, i sospetti ricadranno immediatamente su Vogt. Questa volta, però, quest’ultimo è innocente: il responsabile “indiretto” sarà infatti proprio André, che parlerà inavvertitamente dell’aiuto ricevuto da Michael non accorgendosi che i clienti del Cafè Liebling lo stanno ascoltando. Per il bel dottore sarà dunque la fine?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja e Florian aiutano Michael

Inutile dire che la denuncia sarà un durissimo colpo per Michael, che perderà la speranza di salvare la sua carriera. Il medico, però, non sarà solo nella sua battaglia! Se Rosalie (Natalie Alison) e André lo sosterranno moralmente, ci sarà infatti chi scenderà in campo per lottare attivamente al fianco del dottore…

Stiamo parlando di Maja (Christina Arends) e Florian! Grati a Michael per aver salvato la vita di quest’ultimo, i due neo-sposini decideranno di aiutare il loro benefattore registrando un video in cui amici e parenti del medico tessono le lodi di quest’ultimo. La speranza sarà quella di influenzare la decisione dell’ordine dei medici… basterà?

Ebbene, la risposta è “sì”! Michael tornerà infatti dalla sua udienza con una notizia fantastica: potrà mantenere la sua licenza medica e riaprire immediatamente il suo studio! Insomma, tutto è bene quel che finisce bene…