Il lupo perde il pelo ma non il vizio! Nonostante il suo recente ravvedimento, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) dimostrerà infatti di non essere affatto cambiato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik in guerra con Paul

Per mesi Erik è apparso come un uomo spietato e senza scrupoli, pronto a sacrificare gli altri per i propri interessi. Da qualche mese, però, qualcosa è cambiato. La riappacificazione con Florian (Arne Löber) e il parziale allontanamento da Ariane (Viola Wedekind) sembrano infatti aver avuto un’influenza positiva sull’uomo… almeno per ora!

Dopo la sua nomina a direttore amministrativo del Fürstenhof, l’uomo cadrà infatti nuovamente in tentazione e inizierà a sfruttare la propria posizione per arricchirsi. Purtroppo per lui, però, ci sarà chi lo terrà d’occhio!

Come sappiamo, Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) è stato infatti nominato co-direttore amministrativo con pari poteri rispetto a Erik. E così, quando quest’ultimo proverà a sostituite un fornitore del Fürstenhof con un’azienda con cui è in combutta, Paul bloccherà tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik ricatta Paul

Furioso, Vogt inizierà a pensare a come costringere il collega ad appoggiare le sue decisioni… e proprio all’ora un’arma inaspettata gli cadrà dal cielo!

Poco dopo il suo scontro con Lindbergh, infatti, Erik ascolterà casualmente una conversazione privata tra André (Joachim Lätsch) e Rosalie (Natalie Alison) in cui quest’ultima accuserà il cuoco di essersi fatto curare da Michael (Erich Altenkopf) nonostante il medico avesse il divieto di praticare.

E non è finita qui! Durante la conversazione, Konopka rivelerà infatti che Paul è entrato nello studio del dottor Niederbühl proprio durante la terapia “proibita”, ma ha promesso di non far parola con nessuno di quanto da lui vista…

E così Erik si troverà tra le mani un’arma micidiale per ricattare Paul: se quest’ultimo non lo asseconderà, Vogt lo denuncerà per aver coperto un crimine! Il giovane Lindbergh si piegherà al crudele ricatto?