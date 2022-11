Tempesta d’amore: Michael commette un crimine per aiutare André! | Anticipazioni italiane

Non sembra proprio aver imparato la lezione Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Dopo essere finito nei guai per aver infranto le regole dell’ordine dei medici, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel dottore finirà infatti per ricascarci… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael deve chiudere lo studio

Onesto e scrupoloso, Michael Niederbühl infrange le regole per un unico motivo: il bene dei propri pazienti. Quella che potrebbe sembrare una virtù, però, rischierà di costare al medico proprio la sua licenza!

Come sappiamo, da qualche settimana il bel dottore è finito nei guai per aver violato il protocollo del trial clinico di Florian Vogt (Arne Löber), permettendo a quest’ultimo di assumere il farmaco nonostante gli fosse stato destinato il placebo.

Ebbene, nonostante il coraggioso intervento di Florian – che si è autodenunciato per salvare l’amico – l’ordine dei medici ha costretto Michael a chiudere il suo studio e gli proibirà di praticare fino a quando non verrà emesso il verdetto finale. Restare lontano dai suoi pazienti, però si rivelerà più difficile del previsto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael cura André

Abituato a passare le sue giornate tra le corsie dell’ospedale e il suo studio al Fürstenhof, il medico si annoierà terribilmente da solo a casa. E così, quando André (Joachim Lätsch) sarà vittima di un banale ma doloroso incidente, Michael non riuscirà a resistere…

Pur sapendo di infrangere la legge dal momento che la sua licenza è stata temporaneamente revocata, Niederbühl entrerà infatti di nascosto nel suo studio in hotel e curerà il cuoco. Un gesto che pagherà a carissimo prezzo!

Nonostante le precauzioni, il medico verrà infatti sorpreso da Paul (Sandro Kirtzel), che capirà subito quanto sta accadendo. E, purtroppo per Michael, il giovane direttore amministrativo del Fürstenhof non sarà l’unico a venire a conoscenza dell’accaduto…