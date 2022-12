Tempesta d’amore: Michael viene denunciato (ma non da Erik!) | Anticipazioni italiane

Non sembra esserci fine all’incubo di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Già sotto indagine da parte dell’ordine dei medici, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il medico del Fürstenhof verrà anche denunciato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael nei guai!

Quando si tratta di salvare i suoi pazienti, non c’è nulla che Michael non farebbe. Questa sua ammirevole dedizione al lavoro, però, sta causando al medico non pochi problemi! Come sappiamo, il bel dottore è infatti stato temporaneamente sospeso per aver aiutato Florian (Arne Löber) a guarire dalla propria malattia nonostante al ragazzo fosse stato assegnato un placebo.

Con il suo gesto, infatti, Niederbühl ha infranto le regole dei trial clinici e ha messo a repentaglio il risultato della costosa ricerca sperimentale, oltre che compromesso la sua integrità come medico. Un errore da cui l’uomo non sembra però aver imparato…

Benché abbia il divieto di praticare fino all’emissione di un verdetto nei suoi confronti, Michael ha infatti segretamente curato André (Joachim Lätsch) e, come se non bastasse, è stato scoperto da Erik (Sven Waasner), che non ha esitato a usare questa scottante informazione per ricattare Paul (Sandro Kirtzel). E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael viene denunciato

Ebbene, alla fine Michael è riuscito a riportare Erik alla ragione, convincendolo a non denunciarlo per il suo compassionevole gesto nei confronti di André. Niederbühl potrà dunque prepararsi con un po’ più di tranquillità ad affrontare l’ordine dei medici. Purtroppo per lui, però, le sorprese non sono ancora finite…

A pochi giorni dalla sua temutissima udienza, Michael riceverà infatti una notizia sconvolgente: è stato denunciato per aver curato illegalmente André. Una denuncia che potrebbe fargli perdere definitivamente la licenza!

Sconvolto, il medico affronterà immediatamente Erik, accusandolo di averlo tradito. Di fronte alla sorpresa reazione di Vogt – che si processerà innocente – Michael capirà però che questa volta il responsabile è da cercare altrove…

Chi sarà stato a tradire il dottor Niederbühl? E, soprattutto, quest’ultimo riuscirà a salvare la propria carriera?