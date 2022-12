Tempesta d’amore: Paul fa l’amore con Constanze, ma le spezza il cuore | Anticipazioni italiane

Chimica e sentimenti non sempre vanno di pari passo… Lo sa bene Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si renderà conto che le sue aspettative sentimentali potrebbero non coincidere con quelle di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul e Constanze si avvicinano

Fin dal momento del loro primissimo incontro, tra Paul e Constanze c’è stata subito chimica! Giovani, belli, ambiziosi – e, non da ultimo, reduci da recenti delusioni amorose – i due si sono infatti immediatamente sentiti attratti l’una dall’altro. Un’attrazione che è presto evoluta in qualcosa di più…

Oltre all’evidente sintonia a livello fisico, Lindbergh e la von Thalheim si sono infatti inaspettatamente aperti, diventando confidenti. È stato infatti proprio al giovane direttore amministrativo del Fürstenhof che la sorellastra di Maja (Christina Arends) ha rivelato i propri problemi familiari, ricevendo consigli preziosi.

Non c’è dunque stato da stupirsi se il rapporto tra Paul e Constanze è presto decollato, portando i due a scambiarsi il primo bacio. Sarà l’inizio di una nuova storia d’amore?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul delude Constanze

Ebbene, sarà proprio quello che spererà Constanze! Ancora ferita per la fine della sua breve ma intensa storia con Florian, la ragazza sarà infatti determinata a non ripetere gli errori del passato e deciderà dunque di procedere lentamente con Paul.

Sempre più attratto dalla bella avvocatessa, Lindbergh starà al gioco e continuerà a frequentare la ragazza, con cui tra qualche giorno trascorrerà la prima notte di passione. Ben presto, però, sarà chiaro che i due amanti hanno aspettative molto diverse dalla loro storia…

Poco dopo la loro notte insieme, Constanze lascerà infatti intendere a Paul di voler avere un posto nel suo cuore, ricevendo una reazione inaspettata. Invece che ricambiare il suo interesse, Lindbergh si mostrerà infatti sorpreso dalle parole della von Thalheim, che sarà così costretta a cambiare discorso per trarsi d’imbarazzo.

Per la sorellastra di Maja è dunque in arrivo un altro amore infelice?