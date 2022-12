Tempesta d’amore: Paul e Constanze si baciano! E Josie… | Anticipazioni italiane

Era nell’aria da tempo, ma ora il triangolo al centro della diciottesima stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per prendere il via! Ed il primo passo sarà l’inizio della storia d’amore tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Constanze von Thalheim (Sophia Schiller)… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: le storie d’amore di Paul

È passato ormai qualche giorno dall’attesissimo ritorno di Paul Lindbergh, amatissimo personaggio storico di Tempesta d’amore ricordato dai telespettatori soprattutto per la sua appassionante e drammatica love story con Romy (Désirée von Delft).

Come ricorderete, Paul e Romy coronarono il loro sogno d’amore con un matrimonio da favola, che si concluse però in modo tragico con la morte della neo-sposina. Disperato, il giovane vedovo attraversò un lungo periodo di depressione, da cui uscì anche grazie all’amore di Michelle (Barbro Viefhaus).

Fu proprio insieme a quest’ultima che Lindbergh uscì di scena, ma neanche in questo caso la relazione ha avuto un lieto fine. Complici le difficoltà sul lavoro, Paul ha infatti finito per allontanarsi da Michelle, decidendo dunque di tornare al Fürstenhof nella speranza di un nuovo inizio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul e Constanze si avvicinano

Ebbene, ancora una volta l’hotel a cinque stelle non ha deluso le aspettative: sulla strada per Bichlheim, infatti, il giovane uomo ha subito incontrato colei che sarà destinata a diventare il grande amore della sua vita: Josie Klee (Lena Conzendorf). E non è finita qui!

Poco dopo, infatti, Lindbergh ha fatto la conoscenza di un’altra donna, da cui è rimasto fin da subito affascinato: Constanze von Thalheim. Bella, intelligente e sicura di sé, la sorellastra di Maja (Christina Arends) ha infatti immediatamente suscitato l’interesse del nuovo arrivato, con cui è iniziato un flirt destinato a diventare qualcosa di più…

Quando Constanze ha avuto problemi con la sua famiglia, è stato infatti Paul a offrirle una spalla su cui piangere e dei buoni consigli, convincendola a fare un passo verso Maja e a riappacificarsi con lei. Un gesto che ha guadagnato a Lindbergh la gratitudine della von Thalheim…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Paul e Constanze si baciano

Sarà in queste circostanze che avranno luogo le attesissime nozze di Florian (Arne Löber) e Maja. Nozze che saranno ovviamente seguite da una grande festa! Ebbene, nonostante il timore di un rifiuto, Josie si farà coraggio e chiederà a Paul di accompagnarla al ricevimento, ricevendo un inaspettato “sì”. Per la Klee, però, le cose non andranno come programmato…

Durante il party, infatti, Paul avrà occhi solo per Constanze, con cui inizierà a ballare romanticamente creando un’intimità speciale. Il risultato? Quando Josie riuscirà a prendere al volo il bouquet lanciato dalla sposa e si girerà a cercare con lo sguardo il “suo” Paul, vedrà quest’ultimo baciare appassionatamente Constanze!

Ebbene, questo primo bacio sarà il preludio di una lunga storia d’amore che segnerà il corso della diciottesima stagione di Tempesta d’amore…