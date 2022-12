Terra Amara: Ercüment chiede dei soldi a Hünkar, ecco perché | Anticipazioni

In uno dei nostri post dedicati alle future puntate italiane di Terra Amara vi abbiamo parlato dell’arrivo a Cukurova di Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy), nipote di Hünkar (Vahide Perçin) e cugino di Demir Yaman (Murat Ünalmış). Fin dalle prime scene, l’uomo darà l’impressione che non ci possa fidare affatto di lui per una serie di ragioni…

Terra Amara, spoiler: Hünkar non si fida di Ercüment

Come prima cosa, sarà abbastanza chiaro che Hünkar non ha una buona opinione del figlio di sua sorella. Dopo aver offerto al parente la sua ospitalità nella grande tenuta, la Yaman troverà infatti una scusa per parlare da sola con Demir, al fine di ricordargli che Ercüment non è altro che uno scapestrato che non ha mai rispettato la parola data. Un giudizio derivante dal fatto che l’ultimo arrivato, in passato, non ha fatto altro che metterli in difficoltà chiedendo loro dei soldi che non ha mai restituito.

Dato che avrà ben presenti le “malefatte” compiute dal cugino, Demir dirà alla madre di stare assolutamente tranquilla. Tuttavia, col trascorrere dei giorni, sarà piuttosto evidente che Ercüment vuole in qualche modo spillare altro denaro ai familiari e l’occasione gli si presenterà quando Demir verrà messo in difficoltà da Seher (Ebru Ünlü)…

Terra Amara, trame: Ercüment testimone del “tradimento” di Demir!

Eh sì: in pratica, dato che sarà rimasta incinta presumibilmente del capomastro Gaffur Taşkın (Bülent Polat), Seher farà credere a Demir di aver trascorso una notte d’amore con lui: un piano che l’inserviente porterà avanti durante una trasferta del signore nella tenuta.

Fatto sta che la possibile tresca verrà presto scoperta da Ercüment, visto che troverà il cugino completamente nudo sul letto con al fianco Seher. Da un lato Ercüment prometterà a Demir di non fare menzione a Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) di quanto ha visto, anche quando lui negherà a più riprese di essersi macchiato del peccato di adulterio; dall’altro le intenzioni dell’astuto Ercüment saranno chiare nel momento in cui lui troverà il coraggio di chiedere un prestito alla zia Hünkar…

Terra Amara, news: Ercüment chiede dei soldi ad Hünkar ma…

Dopo averle svelato che deve del denaro a delle persone pericolose con le quali si è indebitato, Ercüment chiederà alla zia se può aiutarlo attraverso un prestito, lasciandole intendere che gli deve un favore perché ha mantenuto il riserbo su quanto successo tra Seher e Demir con Züleyha. Seppur velatamente, il “nipotino” cercherà di ricattare Hünkar, che non si lascerà intimidire e gli dirà che per trattare con lei deve utilizzare altri toni.

Un confronto che si concluderà con un nulla di fatto, ma Ercüment non se ne curerà più di tanto. Non a caso, si renderà protagonista di un fatto decisamente riprovevole che potrebbe costargli caro. Di che cosa si tratterà?