Terra Amara: Zuleyha, c’è un pettegolezzo che gira su di lei. Ecco quale | Anticipazioni

Un pettegolezzo del tutto infondato su Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) verrà diffuso a macchia d’olio da Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Grazie ad una chiacchiera di troppo di Fadik (Polen Emre), la donna dirà a diversi conoscenti che la moglie di Demir Yaman (Murat Ünalmış) ha subito un aborto spontaneo; ciò non corrisponderà però alla verità…

Terra Amara, news: ecco cosa dirà Fadik a Şermin

Tutto partirà dal tentato suicidio di Züleyha. Dopo averla soccorsa e prima di spedirla in un manicomio, Hünkar Yaman (Vahide Perçin) tenterà di nascondere la scomoda questione a tutti i suoi inservienti, eccetto Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur (Bülent Polat), ragione che spingerà Seher (Ebru Ünlü) a volerci vedere più chiaro.

La ragazza andrà dunque in cerca di indizi per capire che cosa sia effettivamente sarà successo e finirà per rovistare persino nella spazzatura, dove troverà le coperte della Altun completamente sporche di sangue. Da ciò dedurrà erroneamente che Zuleyha ha avuto un aborto spontaneo e ne parlerà con Fadik. Un rumor che nel giro di poco tempo arriverà alle orecchie di Şermin, la quale, dopo aver appreso questa novità, andrà in giro per tutta Cukurova per spettegolare sul conto di Demir e consorte…

Terra Amara, spoiler: Şermin diffonde il falso pettegolezzo su Züleyha

Eh sì: le prime persone dalle quali la Yaman andrà saranno il marito Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e la dottoressa Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), che resteranno a dir poco sorpresi dalla rivelazione. Dopo ciò, Şermin andrà dall’amica Füsun (Yeliz Doğramacılar) la quale, proprio come lei, non riuscirà a comprendere per quale ragione i suoi parenti stiano nascondendo la tragica storica se davvero la Altun ha avuto un aborto spontaneo.

Tra le altre cose, Şermin porrà l’accento sul cugino, dato per sterile per tanti anni quando invece è stato in grado di mettere incinta per ben due volte la consorte. Una constatazione che farà in virtù dell’esistenza di Adnan, che considererà a tutti fatti come il legittimo erede di Demir.

Terra Amara, trame: Sabahattin offre il suo aiuto a Züleyha

Comunque sia, le chiacchiere di Şermin non resteranno isolate a lungo. Dato che sarà preoccupato per le sue ipotetiche cagionevoli condizioni di salute, Sabahattin troverà una scusa per recarsi dai Yaman e chiederà a Züleyha se ha bisogno del suo aiuto. A sorpresa, nel momento in cui il dottore menzionerà l’aborto che ha subito, la Altun deciderà di nascondere all’Arcan che in realtà ha tentato il suicidio e sposterà il discorso sull’ex fidanzato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) per domandargli se lui sia davvero felice al fianco di Müjgan.

Insomma, la falsa notizia sbandierata da Şermin non avrà per ora alcun impatto, ma non è affatto detto che la situazione resti tale per tanto tempo…