Un Altro Domani: Ventura minaccia Francisco, ecco perché | Anticipazioni

La fuga di Victor Velez de Guevara (Jon Lopez) per sfuggire all’arresto movimenterà le puntate italiane di Un Altro Domani in onda tra qualche mese. Non a caso, nel bel mezzo del caos che si verrà a creare, Ventura (Iago Garcia) arriverà a minacciare Francisco Villanueva (Sebastian Haro) per un motivo ben preciso…

Un Altro Domani, news: Ventura incastra Victor

Tutto partirà quando Victor scoprirà dalla madre Ines Acevedo (Barbara Oteiza) che Ventura sta armando gli operai africani affinché un giorno possano innescare una ribellione contro il dominio spagnolo e ridare la tanto desiderata libertà alla Guinea. Dato che ignorerà il coinvolgimento di Patricia Godoy (Silvia Acosta) nella questione, il giovane Velez de Guevara tenderà a fidarsi proprio della dark lady e, così facendo, cadrà in una grossa trappola.

Informato da Patricia di ogni mossa del figlio, Ventura riuscirà ad anticipare i passi del ragazzo e lo incastrerà per il crimine di cui lui stesso si è macchiato prima che Victor lo denunci. Un piano che Ventura studierà per far spaventare l’erede, visto che in realtà avrà intenzione di farlo liberare entro poche ore; la situazione però si complicherà a dismisura quando il giovane scapperà subito dopo essere stato arrestato e farà perdere le sue tracce…

Un Altro Domani, trame: Ines furiosa con Ventura

Occhio quindi alla reazione di Ines: già sotto shock per il recente suicidio di Alicia Utanares (Elena Gallardo), la libraia non esiterà ad affrontare il marito, rimproverandogli di aver messo appositamente in difficoltà il figlio per evitare di prendersi le sue responsabilità nella sommossa che sta organizzando.

Anche se le spiegherà di avere agito in quel modo soltanto per spaventare Victor e per indurlo a non mettergli i bastoni tra le ruote, il Velez de Guevara Senior non riuscirà a convincere la consorte, che lo inviterà a fare il possibile affinché il loro consanguineo torni quanto prima a casa.

Non a caso, Ventura inizierà a pensare dove possa essersi nascosto Victor dopo essersi dato alla latitanza e troverà una sola risposta: a favorire la sua fuga può essere stata soltanto l’ex fidanzata Carmen Villanueva (Amparo Pinero). Una teoria che lo porterà a scontrarsi con Francisco…

Un Altro Domani, spoiler: Ventura minaccia Francisco

Dato che sarà fortemente convinto della veridicità della sua ipotesi, Ventura intimerà a Francisco di farlo parlare con Carmen, ma il Villanueva non vorrà proprio saperne di assecondare l’ordine del potente imprenditore e dichiarerà di essere estremamente certo dell’estraneità della ragazza nella fuga del rampollo.

E, per come verranno raccontati i fatti, per il momento Carmen sarà davvero all’oscuro del nascondiglio di Victor, dato che farà di tutto per ritrovarlo prima che possa compromettere ulteriormente la sua situazione legale. Non è però da escludere che Victor, prima o poi, si metta in contatto con lei per chiederle aiuto…