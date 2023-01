Beautiful: Eric e Donna, qualcuno SI OPPORRÀ! Chi? | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful del 2023 ci sarà spazio anche per Eric Forrester e Donna Logan. Se seguite con regolarità le nostre anticipazioni dagli USA, sapete che l’attuale vicenda che li vede coinvolti negli episodi in onda in Italia si concluderà con un ritorno di fiamma per la coppia e con lo scioglimento definitivo del matrimonio che, per diversi anni, ha visto lo stilista legato a Quinn Forrester.

Per quanto riguarda gli schermi nostrani, la storyline è ancora lontana dalla fine: già nelle prossime settimane si raggiungerà un momento significativo che sembrerà chiudere la questione, ma, in realtà, la situazione verrà riaperta dopo diversi mesi con risvolti imprevisti.

Beautiful, anticipazioni americane: DONNA toglie il ritratto di QUINN

Tutto questo, comunque, è ormai storia per i telespettatori americani (avanti rispetto a noi di circa 14 mesi) e alcune linee narrative che apriranno il nuovo anno oltreoceano sono molto distanti da quanto sta andando in onda da noi. Eric e Donna, infatti, sono tornati a fare coppia e, non appena la rottura con Quinn è diventata ufficiale, il designer è rientrato a vivere sotto il suo tetto con la Logan, nella villa che fece da scenario al loro matrimonio.

Tra l’altro Donna, tornata ad essere la signora della casa, si è resa fautrice di un cambiamento significativo dell’arredamento: tolto per ovvi motivi il ritratto di Quinn, Donna ha optato per una nuova tela che, tuttavia, non raffigurasse se stessa ma Eric, vera costante della casa che è da sempre il cuore della sua famiglia!

Beautiful, trame americane: chi ostacolerà Eric e Donna?

Un gesto che ha messo d’accordo tutti i parenti, i quali hanno colto positivamente la nuova unione, a differenza di quanto era accaduto quando per la prima volta Eric e Donna vennero allo scoperto anni fa. Persino Pam Douglas ormai fa il tifo per Donna ed è diventata in tutto e per tutto una sostenitrice delle love story che legano i Forrester e i Logan. Per cui… niente ostacolerà più l’amore di Eric e Donna?

Ebbene, non proprio, almeno a giudicare da quanto dichiarato da Brad Bell (capo sceneggiatore e produttore di Beautiful) nell’illustrare le anticipazioni ufficiali per il 2023:

Convivono felicemente e non sentono alcuna fretta di dover correre all’altare. Tuttavia ci sarà qualcuno che farà la propria comparsa, qualcuno a cui sappiamo bene che Eric e Donna non piacciono insieme, qualcuno che ritiene che sia sconcertante che facciano coppia e che metterà alla prova la loro esistenza in modo molto aggressivo.

Beautiful tra ritorni e nuovi arrivi nelle puntate americane

Di chi si tratterà? Il comunicato sembra indicare il ritorno di qualcuno non attualmente presente sulla scena che già in passato aveva manifestato contrarietà a questo rapporto. Per caso Stephen Logan? In realtà il padre di Donna già ai tempi del loro matrimonio finì per accettare questa relazione e, di recente, ha fatto visita alle figlie negli episodi americani, senza esprimere dissenso a questo secondo round della coppia. Magari, più probabilmente, Thorne e Felicia Forrester?

In passato i due arrivarono agli estremi pur di boicottare la liaison del padre con la Logan: la chiusero infatti in sauna durante una sfilata! Inoltre Felicia offrì del denaro ad Owen Knight per sedurre quella che era diventata la sua matrigna, mentre lo stesso Thorne assoldò due attori per girare un finto video che facesse sembrare Donna colpevole di tradimento nei confronti di Eric. Sarà uno di loro a tornare a Los Angeles? Lo scopriremo presto…

Questa misteriosa persona, tuttavia, non sarà l’unico vecchio / nuovo volto ad apparire nel prossimo futuro. Bell, infatti, è tornato a promettere nuovi innesti nel cast (anche se sappiamo che poi non sempre questo avviene per davvero…):

Ci saranno alcuni nuovi personaggi in primavera, ho in programma di inserire una nuova generazione di personaggi appartenenti alle diverse famiglie, nonché nuove ed inedite famiglie e personaggi da mixare (con gli altri).

Beautiful, spoiler USA: la situazione di Shauna, Flo e Wyatt

Bell ha anche chiarito la sua posizione in merito a Shauna Fulton e Flo Logan, ultimo esempio di personaggi introdotti con le premesse di diventare centrali ma poi presto finiti nel dimenticatoio, senza neanche delle vere e proprie uscite di scena.

Se noi telespettatori italiani avremo modo di apprezzare Denise Richards nei panni di Shauna ancora in un paio di occasioni, non rivedremo più invece Katrina Bowden e la sua Flo, la quale tuttavia continua a vivere “off screen” la sua vita felice accanto a Wyatt Spencer:

Le considero ancora parte del cast, apprezzando tantissimo entrambe queste interpreti. Madre e figlia per me sono “là fuori” e in ogni momento, compatibilmente ai loro impegni, sarei onorato di riaverle sulla scena.

Per quanto riguarda l’attore Darin Brooks, invece, il suo alter ego Wyatt Spencer potrebbe uscire almeno in parte dal prolungato “letargo narrativo”, in quanto verrà coinvolto nell’attuale trama che vede suo padre Bill legarsi a Sheila Carter!