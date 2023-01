Beautiful: Steffy si piega al ricatto di Bill? | Anticipazioni americane

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Sheila Carter avrà la sua occasione decisiva per ottenere la libertà senza essere condannata ad un processo per tentato omicidio. In suo soccorso, come vi abbiamo puntualmente riportato, è intervenuto Bill Spencer, che sembra aver rapidamente maturato sentimenti per una donna che, fino a poco tempo fa, disprezzava.

La scintilla sarebbe scattata (secondo i racconti, visto che tutto è avvenuto “off screen”) una notte sulla spiaggia, quando l’editore, depresso e furioso per essere stato respinto dalle sorelle Brooke e Katie, si è imbattuto nella Carter, latitante e in fuga. Ebbene, Sheila sarebbe riuscita a sedurre Bill a tal punto da ottenere rifugio in casa sua, dove il rapporto tra i due si è così fortificato.

Beautiful, anticipazioni USA: Sheila è sincera con Bill Spencer?

Il magnate, infatti, si sente tradito e lasciato solo dalle donne per le quali ha cercato di cambiare, ovvero Steffy, Brooke e Katie: ritenendo di non poter mai essere l’uomo in cui loro hanno cercato di trasformarlo, si è arreso al fatto di aver bisogno di una donna a lui simile, una donna che non potrà mai ferire e che lo accetta per quello che è: insomma, una donna come Sheila!

Certo, pochi anni fa Bill aveva dichiarato che proprio Steffy era l’unica ad accettarlo in tutto e per tutto, compreso il suo lato oscuro, ma ce ne dobbiamo dimenticare visto che ora lui ha dichiarato che mai ha provato prima quello che sente per Sheila. Ma la Carter è sincera o lo sta solo usando? Per ora verrà lasciato il dubbio, anche se non ci sarebbe da stupirsi se gli autori iniziassero a dipingerli come una coppia il cui amore verrà contrastato. Staremo a vedere…

Beautiful, trame americane: il ricatto di Bill coinvolge Taylor

Per adesso il piano di Bill ha richiesto che Sheila fingesse di essere catturata proprio da lui per poter essere consegnata alla polizia: questo per porre fine alla sua latitanza e cercare di renderla una donna libera di fronte alla legge. Ora, le autorità sono al corrente che Sheila ha cercato nell’ultimo anno di uccidere Steffy, Finn e Li Finnegan, che ha finto la sua morte e che è evasa di prigione.

C’è da dire che le testimonianze di Steffy e Finn sono state presentate come fondamentali per poter assicurare Sheila alla giustizia: come farà Bill a far prendere alla vicenda un’altra direzione? Semplice: decidendo di infrangere la promessa di portarsi nella tomba il segreto di Taylor Hayes: fu lei a sparargli e Bill è pronto a rivelarlo alla polizia. Insomma, se Sheila finirà in carcere, lo farà anche Taylor!

Beautiful, spoiler USA: Steffy e Finn in conflitto sul da farsi

Certo, Bill avrebbe solo la sua parola e nessun’altra prova, inoltre questa sarebbe la sua terza versione sui fatti di quella notte: la polizia lo troverebbe attendibile? Inoltre a sua volta Steffy sa che l’editore ha provato a far uccidere suo padre Ridge ed è anche a conoscenza del fatto che Bill aveva messo in piedi a suo tempo un piano per eliminare una Amber Moore incinta. Ma a quanto pare non ci sarà alcun contro-ricatto e queste colpe di Bill non verranno neanche menzionate.

Come rivela Jacqueline MacInnes Wood, “Steffy e Finn sono in conflitto sul da farsi. Steffy è molto protettiva nei confronti di sua madre e farebbe di tutto per lei. Non posso svelare cosa accadrà nelle stanze del giudice, ma Steffy riterrà che, anche senza la propria testimonianza, le colpe di Sheila saranno comunque troppo evidenti per essere ignorate“.

Beautiful, puntate americane: torna Craig MacCullen, ecco chi è

Insomma, Steffy e Finn si piegheranno al ricatto? Intanto il giudice che terrà l’udienza preliminare non sarà un volto nuovo per i telespettatori: rivedremo infatti Craig MacCullen, interpretato da Joe Lando, in Italia famoso soprattutto per la serie tv La Signora del West. Ricordate? Pochi anni fa era il giudice incaricato del caso di custodia di Will Spencer: amico di gioventù di Ridge Forrester, fu proprio quest’ultimo a pagargli gli studi in legge, particolare che lo stilista ci tenne a ricordargli per assicurarsi che l’uomo capisse che Bill non meritasse l’autorità legale sul figlio. Lo stesso Bill stava pianificando di ricattarlo o di pagarlo, ma alla fine, semplicemente, scoprì la possibile connessione tra il giudice e il rivale. Brooke non fu felice di scoprire che il marito avesse cercato di influenzare il giudice, a quel tempo decisa a difendere il ruolo di padre di Bill nonostante i suoi errori.

La scelta di riportare in scena Craig per l’occasione è solo un modo di coinvolgere un volto familiare o avrà un significato più profondo nella storyline? Lo scopriremo presto ma, oltre a lui, c’è da sottolineare anche la presenza dell’avvocato di Sheila, che sarà interpretato invece da Rodney Van Johnson.

Nei prossimi episodi in onda negli Stati Uniti, Taylor Hayes verrà informata del ricatto e di come il suo colpo di testa potrebbe essere l’arma che rimetterà Sheila in libertà. Cosa deciderà di fare? Quello che le anticipazioni per ora segnalano è che la psichiatra avrà un confronto proprio con la Carter!