Tempesta d’amore: Ariane scopre che KARL è vivo! | Puntate italiane

Un colpo di scena clamoroso sta per sconvolgere la vita di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la perfida dark lady scoprirà infatti finalmente l’identità del suo misterioso persecutore. E la risposta sarà devastante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane dà la caccia al suo nemico

Sono giorni ormai che la vita di Ariane Kalenberg si è trasformata in un incubo. Incubo a cui non sa ancora dare una spiegazione. Come sappiamo la perfida dark lady è infatti da tempo vittima di misteriosi attacchi e minacce, che sembrano portare la firma del suo ex marito: Karl (Stephan Käfer). Peccato solo che quest’ultimo sia morto… e proprio per mano della donna!

Dopo aver addirittura visto il “fantasma” del defunto nella sua camera da letto, Ariane ha deciso di andare a fondo della questione e scoprire chi c’è dietro quella campagna di terrorismo psicologico. Sarà così che la donna si recherà armata al lago dove uccise mesi addietro Karl, nella speranza di ritrovarsi faccia a faccia con il suo nemico.

Ebbene, al suo arrivo nel luogo del delitto, la dark lady vivrà una situazione surreale: la voce del suo defunto ex marito inizierà a provenire da tutte le direzioni. Cosa starà accadendo? Superato lo shock iniziale, la Kalenberg capirà che deve esistere una spiegazione razionale a quell’evento apparentemente soprannaturale e indagherà, trovando la conferma ai suoi sospetti: qualcuno ha disseminato la zona di altoparlanti, da cui proviene la voce che la sta tormentando.

A quel punto la situazione inizierà ad apparire più chiara e, quando poco dopo comparirà Christoph (Dieter Bach), Ariane non avrà più dubbi: è l’albergatore il responsabile di quello che le sta accadendo. Ma sarà davvero così?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane scopre che Karl è vivo

Ebbene, l’albergatore negherà strenuamente di essere coinvolto negli attacchi contro la sua nemica, sostenendo di essere appena tornato da un lungo viaggio di lavoro. Una tesi a cui ovviamente la Kalenberg non crederà, ma che verrà confermata poco dopo da Robert (Lorenzo Patané) stesso. E ora?

In realtà la dark lady non avrà molto tempo per riflettere sul da farsi: poco dopo riceverà infatti una telefonata in cui un uomo con la voce identica a Karl le darà appuntamento al lago, aggiungendo di essere a conoscenza del crimine lì commesso dalla donna mesi addietro.

Decisa a chiarire una volta per tutte la questione, Ariane si recherà dunque al luogo dell’incontro, pronta a fronteggiare l’uomo che la sta tormentando. La Kalenberg sarà convinta di trovarsi di fronte Christoph oppure un suo complice, ma si sbaglia…

Quando arriverà a destinazione, Ariane si troverà infatti di fronte niente meno che Karl in carne ed ossa! Sconvolta, la dark lady non riuscirà a credere ai propri occhi ed accuserà l’uomo di essere un sosia del suo ex marito. Quando però lui le parlerà del primo omicidio commesso da Ariane – quello della sua stessa madre – la donna non avrà più dubbi: quello di fronte a lei è proprio Karl!

Come avrà fatto l’uomo a sopravvivere al suo tentato omicidio? E cosa vorrà dalla sua ex moglie? Lo scopriremo molto presto…