Tempesta d’amore: Ariane aggredisce Robert! | Anticipazioni italiane

Anche una donna di ghiaccio come Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) può perdere la testa! Ne avremo la prova nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando i nervi della perfida dark lady finiranno definitivamente per crollare… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane viene aggredita

Dopo aver passato anni a tormentare i suoi nemici, da qualche giorno è Ariane a essere vittima di un vero e proprio terrorismo psicologico che sembra mirato a farle perdere il controllo e confessare il più efferato dei suoi crimini: l’omicidio dell’ex marito Karl (Stephan Käfer).

Da qualche giorno la spietata dark lady sta infatti ricevendo continue minacce che sembrano portare la firma proprio dell’ex coniuge. Peccato solo che quest’ultimo sia morto da tempo! Ben sapendo che non può esserci Karl dietro quei ripetuti attacchi, la Kalenberg sospetterà che si tratti di una strategia di Erik (Sven Waasner) e Werner (Dirk Galuba) per colpirla. Purtroppo, però, si sbaglia…

Nonostante le precauzioni prese dalla donna contro i suoi presunti nemici, infatti, non solo gli episodi non diminuiranno ma finiranno addirittura per aggravarsi. Il culmine arriverà quando – durante una passeggiata nel bosco – Ariane verrà aggredita e drogata da un uomo incappucciato, per poi svegliarsi nel luogo in cui uccise Karl, di fianco ad un borsone identico a quello da lei usato per il crimine!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane vede Karl

A quel punto Ariane non avrà più dubbi: qualcuno ha scoperto che ha ucciso Karl e sta provando a ricattarla. Dopo aver escluso che Werner o Erik possono essere direttamente responsabili della sua aggressione nel bosco, la donna inizierà dunque a domandarsi chi possa esserci dietro i misteriosi attacchi. Nel frattempo, però, dovrà impedire che Robert scopra i suoi crimini…

Temendo di potersi tradire parlando nel sonno, la Kalenberg deciderà dunque di passare da sola la notte successiva. Notte che si trasformerà in un vero e proprio incubo! A causa di un violento temporale, la donna si sveglierà infatti improvvisamente trovandosi di fronte niente meno che Karl, vivo e vegeto! Non appena Ariane accenderà la luce, però, l’uomo svanirà nel nulla. Si sarà dunque trattato di un’allucinazione?

Sconvolta, la dark lady si precipiterà fuori dalla propria stanza brandendo un’arma di fortuna. Complice il suo stato di panico, però, la donna scambierà Robert per un aggressore e si scaglierà contro di lui! Come giustificherà la Kalenberg il suo comportamento? E, soprattutto, Karl sarà davvero vivo?