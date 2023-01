Tempesta d’amore: Erik chiede perdono a Josie e le fa un’offerta… | Anticipazioni italiane

Un nuovo, bellissimo rapporto sta per sbocciare. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) farà infatti i primi passi verso quella che è destinata a diventare una delle persone più importanti della sua vita: sua figlia Josie (Lena Conzendorf). Ecco dunque cosa ci aspetta negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie rivela a Erik di essere sua figlia

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Josie ha instaurato un bel rapporto con quasi tutti intorno a lei… con l’eccezione di Erik! Appena eletto direttore amministrativo dell’hotel, l’uomo si è infatti scontrato più volte con la giovane aiuto-cuoca, arrivando a licenziarla. Un comportamento di cui si pentirà molto presto…

Come sappiamo, infatti, per uno strano scherzo del destino, Erik e Josie sono legati da molto più che un (difficile) rapporto lavorativo: sono padre e figlia! Un legame di cui al momento sono a conoscenza soltanto pochissime persone.

Josie stessa ha infatti scoperto la verità solo da pochissimo tempo e sta cercando il modo giusto per rivelarla al genitore. Peccato solo che quest’ultimo – fraintendendo il comportamento della Klee nei suoi confronti – si convincerà che la ragazza sia interessata a lui e finirà addirittura per licenziarla.

Il risultato? Fuori di sé dalla rabbia, Josie non riuscirà più a trattenere e rivelerà a Erik di essere sua figlia! Una rivelazione che cambierà per sempre le loro vite…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik si scusa con Josie

Come prevedibile, Erik inizialmente non crederà alle parole di Josie, che a quel punto gli mostrerà la vecchia foto in suo possesso e gli dimostrerà di essere nata esattamente nove mesi dopo l’avventura dell’uomo con Yvonne, la madre della Klee. E a quel punto Vogt dovrà ricredersi…

Invece che scusarsi con Josie, però, Erik sarà così sopraffatto dalla scoperta di essere padre da cacciare la povera ragazza, spezzandole il cuore. Mentre quest’ultima verrà consolata da Shirin (Merve Çakır) e Hildegard (Antje Hagen), Vogt si confiderà invece con Werner (Dirk Galuba), che riuscirà non solo a calmarlo ma anche a fargli capire che una figlia è un dono dal cielo.

Ebbene, sarà proprio grazie all’influenza di Werner che Erik capirà di dover rimediare al proprio errore. L’uomo si scuserà dunque con Josie per il proprio comportamento, spiegandole di aver reagito male in quanto sotto shock. E non è finita qui…

Dopo aver garantito alla ragazza di non aver bisogno di ulteriori prove sulla sua paternità, le proporrà di trascorrere del tempo insieme per conoscersi meglio e recuperare il tempo perduto. In quanto al lavoro, non solo ritirerà il licenziamento ma farà alla figlia un’offerta davvero inaspettata… Sarà questo l’inizio di un bellissimo rapporto destinato a cambiare per sempre le vite di Erik e Josie!