Tempesta d’amore: Erik si trasferisce con Robert e Ariane! | Anticipazioni italiane

Un nuovo, inaspettato coinquilino sta per comparire nell’appartamento dei Saalfeld! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert (Lorenzo Patané) e Werner (Dirk Galuba) si troveranno infatti improvvisamente a convivere con niente meno che Erik Vogt (Sven Waasner)! E l’arrivo di quest’ultimo sarà tutt’altro che casuale… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert smaschera l’intrigo di Werner

Da quando Robert Saalfeld e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) hanno annunciato di essere una coppia, tutto è cambiato. La notizia della relazione tra il figlio e la sua nemica mortale ha infatti sconvolto Werner a tal punto da portarlo ad allearsi con Erik nella speranza di smascherare i veri intenti della dark lady.

Dopo aver visto fallire i loro primi tentativi di aprire gli occhi a Robert su chi sia davvero la sua nuova compagna, i due complici decideranno dunque di tentare una strada molto rischiosa: installare sul telefono della donna dei messaggi compromettenti che ne dimostrino la colpevolezza. Le cose, però, non andranno come sperato…

Quando Werner si introdurrà nella stanza di Ariane per prendere il telefono di quest’ultima, infatti, verrà colto in flagrante proprio da Robert. E non ci vorrà molto prima che quest’ultimo capisca cos’ha in mente il genitore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik si trasferisce dai Saalfeld

Ebbene, come vi abbiamo anticipato, Robert resterà convolto dal comportamento del padre, con cui scoppierà l’ennesima lite. Lite che si concluderà con una frase raggelante da parte del giovane Saalfeld: dopo tutto quello che è accaduto, per lui Werner non è più un padre!

Inutile dire che quelle parole feriranno profondamente l’anziano albergatore, ma finiranno anche per spronare quest’ultimo ad andare avanti col suo piano: dopo tutto ora non ha più nulla da perdere!

Capendo di non poter portare avanti quella guerra da solo, Werner chiederà dunque ad Erik di agire più attivamente al suo fianco. Come? Trasferendosi nell’appartamento dei Saalfeld, dove da tempo vive anche Ariane! La speranza sarà ovviamente quella di permettere a Vogt di colpire la sua ex fidanzata da vicino. La donna, però, non starà a guardare…