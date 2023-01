Tempesta d’amore: Erik sommerso dai debiti! | Puntate tedesche

Proprio quando aveva finalmente ritrovato la sua famiglia, Erik Vogt (Sven Waasner) rischierà di perdere tutto! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, questo amatissimo personaggio si troverà infatti ad affrontare una situazione molto complessa, che metterà in grave pericolo i suoi affetti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik ha problemi economici

Un ruolo da protagonista attende Erik nella diciottesima stagione di Tempesta d’amore, da poco partita sui nostri teleschermi. Come sappiamo, l’uomo si ricongiungerà infatti con una sua vecchia fiamma – Yvonne Klee (Tanja Lanäus) – e con sua figlia Josie Klee (Lena Conzendorf), formando così una vera e propria famiglia. Purtroppo, però, l’idillio non durerà a lungo…

I primi problemi arriveranno quando Erik scoprirà di non essere davvero il padre biologico di Josie: una scoperta che lo porterà ad allontanarsi temporaneamente da Yvonne. Alla fine, però, Vogt riuscirà a riconciliarsi con la sua amata e insieme organizzeranno il matrimonio di Josie e Paul (Sandro Kirtzel). Proprio le nozze tra i due protagonisti, però, saranno la causa del dramma che colpirà Erik…

Deciso a regalare alla “figlia” una grande festa, l’uomo contrarrà infatti dei debiti che lo metteranno in grave difficoltà. Come se non bastasse, Erik desidererà far colpo su Yvonne garantendole una vita agiata… ma come fare?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik in bancarotta

Ebbene, sarà in queste circostanze che Erik ricadrà in un vecchio vizio: le scommesse! Attirato dalla prospettiva di fare soldi facili, l’uomo inizierà infatti a puntare somme sempre maggiori sulle corse dei cavalli, finendo per perdere tutti i suoi risparmi… e non solo!

Per trovare il denaro per le scommesse, Vogt impegnerà infatti anche una preziosa collana di Yvonne, che sarà totalmente all’oscuro della sua situazione economica. E ora? Nella speranza di poter riscattare il gioiello prima che la fidanzata scopra tutto, Erik chiederà dunque un prestito a Werner (Dirk Galuba), dandogli come garanzia il bosco da lui ereditato mesi fa. Ancora una volta, però, Vogt finirà per rovinare tutto…

Non contento di aver ottenuto il denaro necessario per riscattare la collana di Yvonne, Erik chiederà infatti un prestito anche a Christoph (Dieter Bach) dando anche a lui il bosco come garanzia, senza tuttavia rivelargli di aver già preso lo stesso accordo con Werner.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Erik perderà Yvonne?

Il risultato? Quando i due Saalfeld scopriranno l’inganno, pretenderanno di riavere i loro soldi. E così Vogt sarà costretto a svendere le sue azioni del Cafè Liebling ad André (Joachim Lätsch) pur di saldare i suoi debiti. Nemmeno questo, però, basterà…

Sarà allora che nella vita di Erik comparirà un misterioso individuo, che farà all’uomo un’offerta decisamente allettante per risolvere una volta per tutte i suoi problemi economici. Peccato solo che l’offerta in questione sarà contraria ad ogni principio morale e metterà a rischio la relazione di Vogt con Yvonne. Cosa deciderà di fare Erik?

Ebbene, per ora non abbiamo risposte chiare in merito, ma – stando alle notizie che circolano in rete – sembrerebbe che l’attrice che interpreta il personaggio di Yvonne abbia lasciato il set di Tempesta d’amore. Erik finirà dunque per accettare l’accordo perdendo il suo grande amore?

(Puntate 3968-88, in onda in Germania dal 24 gennaio al 28 febbraio 2023)