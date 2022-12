Tempesta d’amore: Il matrimonio di Paul e Josie (anticipazioni e foto) | Puntate tedesche

Sta per suonare ancora una volta la marcia nuziale nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Tra pochissimo i telespettatori d’oltralpe assisteranno infatti all’attesissimo matrimonio che chiuderà in bellezza la diciottesima stagione della soap, con protagonisti Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul vuole annullare le nozze con Josie

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore abbiamo da poco iniziato a conoscere Paul Lindbergh e Josie Klee, i futuri protagonisti della diciottesima stagione della soap. In Germania, invece, l’arco narrativo incentrato su questi due personaggi è già giunto alla conclusione…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Paul e Josie saranno protagonisti di una bellissima e tormentata storia d’amore che li porterà a ritrovarsi dopo aver superato ogni genere di ostacoli. E, proprio quando nulla sembrerà più poter impedire l’happy end della coppia, tornerà anche il passato a tormentare il povero futuro sposo…

Come sappiamo, Paul è già stato sposato, anche se per pochissimo tempo: il suo primo grande amore – Romy (Désirée von Delft) – è infatti morta poco dopo le loro nozze a causa di un veleno letale. Un trauma che il giovane vedovo non ha mai superato del tutto! Poco prima di sposare Josie, Lindbergh verrà infatti sopraffatto dal timore di perdere anche la sua nuova amata, al punto da decidere di annullare il matrimonio con quest’ultima! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul e Josie si sposano

Ebbene, alla fine fortunatamente Paul cambierà idea e le nozze potranno dunque avere luogo. Nozze che, come da tradizione, saranno costellate di imprevisti: se il sacerdote incaricato di celebrare le nozze resterà a piedi a causa di un’auto in panne, gli invitati si ritroveranno invece davanti ad una mandria di mucche che bloccherà loro la strada!

Alla fine, però, tutto andrà per il meglio e i due innamorati potranno finalmente scambiarsi i voti nuziali, diventando così marito e moglie circondati dall’affetto di amici e parenti. A festeggiare i due neosposini ci saranno anche delle guest star d’eccezione: gli ex protagonisti Maja (Christina Arends) e Florian (Arne Löber), che torneranno dunque per qualche puntata ad un anno di distanza dalla loro uscita di scena.

Nel corso della puntata 3951 (in onda in Germania giovedì 22 dicembre) avrà dunque luogo il matrimonio di Paul e Josie, che usciranno poco dopo di scena segnando la fine della diciottesima stagione. Ma niente paura! Per una coppia che esce, ne sarà infatti già pronta una nuova destinata a regalarci grandi emozioni…