Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: pace tra YVONNE e ERIK

Non sempre i ritorni di fiamma funzionano, ma nel caso di Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus) sembra proprio di sì! Ritrovatisi dopo più di vent’anni e poi divisi da una scoperta traumatica, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i due innamorati capiranno infatti che i sentimenti che li uniscono sono più forti di tutto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik lascia Yvonne

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Erik sta provando a rifarsi una vita dopo la fine del suo processo per truffa e la riconciliazione con Florian (Arne Löber). Sarà però nella prossima stagione della soap che l’uomo potrà davvero iniziare un nuovo capitolo…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la futura protagonista Josie Klee (Lena Conzendorf) si rivelerà infatti di essere figlia di Erik, che a sua insaputa la concepì insieme all’allora compagna Yvonne oltre vent’anni prima.

Ebbene, superato lo shock iniziale, l’uomo non solo si legherà profondamente alla ragazza sviluppando nei suoi confronti dei sentimenti paterni, ma riallaccerà anche la sua vecchia relazione con Yvonne. Una scoperta sconvolgente, però, è destinata a rovinare l’idillio familiare: Josie non è realmente figlia di Erik!

Inutile dire che si tratterà di un vero e proprio shock sia per Josie sia per Erik. Mentre la ragazza cercherà conforto tra le braccia di Leon (Carl Bruchhäuser), Vogt riverserà la sua rabbia su Yvonne – da lui ritenuta responsabile dell’accaduto – e chiuderà la loro relazione.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik e Yvonne tornano insieme

A quel punto per Vogt inizierà un periodo durissimo, che peggiorerà ulteriormente quando Josie deciderà di mettersi alla ricerca del genitore biologico. Come se non bastasse, l’uomo perderà il lavoro a causa di una vecchia faida con Christoph (Dieter Bach) e si troverà dunque in ulteriore difficoltà, anche finanziaria.

Ebbene, pronto a tutti pur di sostenere economicamente Josie, Erik metterà da parte l’orgoglio e chiederà a Robert (Lorenzo Patané) di assumerlo per un posto vacante al pianobar del Fürstenhof, anche se ciò vorrebbe dire lavorare a stretto contatto con Yvonne.

I due ex si troveranno così ad essere colleghi: una vicinanza che darà presto i suoi frutti! Quando Carolin e Vanessa (Jeannine Gaspár) li incaricheranno di preparare un cocktail molto speciale per il loro doppio matrimonio, infatti, Vogt e la Klee riscopriranno la vecchia complicità di un tempo…

Il risultato? Tra un cocktail e l‘altro i due si (re)innamoreranno e torneranno insieme. Dopo la delusione di Ariane (Viola Wedekind), Erik avrà finalmente trovato la donna della sua vita?