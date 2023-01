Tempesta d’amore: Karl vuole una notte di passione con Ariane! | Puntate italiane

Amore e vendetta si intrecceranno in modo inaspettato! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) scoprirà infatti che dietro al ritorno del suo ex marito Karl (Stephan Käfer) potrebbe non esserci solo la sete di vendetta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane scopre che Karl è vivo

Un colpo di scena incredibile sta per sconvolgere la vita di Ariane Kalenberg! Dopo settimane di vero e proprio terrorismo psicologico, la donna scoprirà infatti che dietro alle misteriose minacce da lei ricevute si nasconde niente altri che il suo ex marito: Karl. Ma com’è possibile?

Come sappiamo, Karl fu il primo complice della dark lady: fu lui ad aiutare quest’ultima a uccidere la madre inferma di mente e, più recentemente, a iniziare la campagna di vendetta contro Christoph. Quando però l’uomo iniziò a diventare un potenziale pericolo, Ariane non esitò ad eliminarlo, drogandolo e poi buttandolo nel lago di Bichlheim dentro ad una borsa.

Non c’è dunque da stupirsi se, quando la donna si troverà faccia a faccia con il “defunto”, non crederà ai propri occhi: com’è possibile che Karl sia sopravvissuto?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Karl fa una richiesta sconvolgente ad Ariane!

Inizialmente la dark lady crederà che si tratti di un sosia dell’ex coniuge, ma poi quest’ultimo le proverà la propria identità parlandole dell’omicidio della madre e del suo stesso tentato omicidio. Karl spiegherà anche di essere miracolosamente scampato alla morte e di aver deciso di sparire nel nulla. Perché è dunque tornato?

Inutile dire che Ariane temerà che l’uomo voglia vendetta… ma si sbaglia! Dopo aver ripercorso i momenti del suo omicidio e minacciato l’ex moglie di farla uccidere da un cecchino appostato nel bosco, Karl cambierà infatti improvvisamente atteggiamento e rivelerà il vero motivo del suo ritorno: passare un’ultima notte d’amore con Ariane!

L’uomo dichiarerà infatti di aver capito che è quello l’unico modo in cui potrà ritrovare la pace dopo il trauma del suo tentato omicidio. E a quel punto la Kalenberg dovrà scegliere tra il terrore della vendetta del suo ex e i sinceri sentimenti che prova nei confronti di Robert (Lorenzo Patané). Cosa deciderà di fare?