Tempesta d’amore: Max scopre che Vanessa non lo ha mai tradito | Puntate italiane

Continua a correre sul filo del rasoio la storia d’amore di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stefan Hartmann). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due ex fidanzati si troveranno infatti ancora una volta a gestire un’incomprensione causata da delle bugie. In questo caso, però, le conseguenze potrebbero essere davvero imprevedibili… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa fa credere a Max di avere un altro

Senza la fiducia l’amore non basta. Ne è assolutamente convinta Vanessa, che – da quando ha scoperto che Max l’ha tradita e poi ingannata a lungo – ha deciso di troncare la loro relazione. Il fitness trainer, però, non la vede allo stesso modo…

Pentito per il proprio comportamento e determinato a riconquistare la donna che ama a qualunque costo, Richter non sta infatti lasciando nulla di intentato. Peccato solo che i suoi continui approcci sortiranno gli effetti opposti rispetto a quelli sperati…

Più convinta che mai che per lei ed il suo ex non ci sia un futuro, Vanessa deciderà infatti di troncare le speranze di Max, facendogli credere di aver già voltato pagina, tanto da aver passato la notte con il suo allenatore durante un ritiro di scherma. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max scopre la bugia di Vanessa

In realtà non si tratterà di un vero e proprio tradimento in quanto la Sonnbichler e Richter non stanno più insieme, ma l’effetto sul fitness trainer sarà lo stesso. Sconvolto all’idea della sua amata tra le braccia di un altro, Max arriverà infatti addirittura a contattare il “rivale”.

Il risultato? L’allenatore di Vanessa si infurierà con quest’ultima per essere stato messo di mezzo e così la ragazza sarà costretta a confessare a Max di avergli mentito con l’unico scopo di ferirlo e convincerlo a rinunciare a lei. Che conseguenze avrà questa confessione sul futuro di questa amatissima coppia? Lo scopriremo molto presto…