Terra Amara: Züleyha sta per abortire illegalmente. Lo farà davvero? | Anticipazioni

Non sarà soltanto il matrimonio tra Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) a caratterizzare il gran finale della prima stagione di Terra Amara; mentre tutti quanti staranno festeggiando per il lieto evento, Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà infatti sul punto di commettere un aborto illegale, con l’aiuto dell’interessatissima Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu). Una svolta che genererà diverse e rischiose situazioni…

Terra Amara, news: Demir non accetta che Züleyha sia incinta

La storyline partirà quando Züleyha scoprirà con estremo sgomento di attendere un secondo figlio, che stavolta sarà davvero del marito Demir (Murat Ünalmış). Tuttavia, quest’ultimo sarà erroneamente convinto del fatto di essere sterile e, in un teso faccia a faccia, accuserà la consorte di averlo tradito con Yilmaz e le rivelerà di aver sempre saputo che il piccolo Adnan non era suo.

La situazione tra Demir e Züleyha sarà dunque abbastanza ingarbugliata, tant’è che la nostra protagonista non se la sentirà di portare avanti la sua gravidanza: approfittando dell’assenza di Demir dalla tenuta per via di un viaggio e di quella di Hünkar (Vahide Perçin), che si recherà alle nozze di Akkaya con Mujgan, chiederà a Şermin se conosce un medico in grado di farla abortire illegalmente. Ovviamente, la Yaman darà alla “cugina” una risposta affermativa e sceglierà di accompagnarla sul posto in tarda notte…

Terra Amara, spoiler: Züleyha sul punto di abortire…

Anche se sarà chiaro che si sente in colpa perché si sta disfacendo del bambino o della bambina che ha in grembo, la Altun sembrerà più che mai intenzionata ad andare fino in fondo con il suo proposito, pur cosciente del fatto che Demir gliela farà pagare in malo modo (soltanto per proteggere il suo onore, visto che non avrà mai preso in considerazione l’idea di poter essere realmente il padre).

La donna dovrà però fare i conti con un imprevisto che non aveva minimamente calcolato: proprio quella sera, dopo essersi sottoposto a degli ulteriori accertamenti medici, Demir apprenderà con grande gioia di non essere sterile, come invece pensava, e si precipiterà a Cukurova al fine di chiedere perdono a Züleyha per come si è comportato con lei.

Al suo ritorno, però, l’uomo non troverà la moglie in casa e, grazie a un’intuizione di Hünkar, capirà che cosa ha in mente…

Terra Amara, spoiler: Demir impedisce a Züleyha di abortire ma…

Come facilmente prevedibile, Demir giungerà a casa del dottore prima che possa praticare un aborto a Züleyha, impedendole così di "uccidere" il loro erede. Grazie a questa mossa, il Yaman avrà però la certezza che Şermin era coinvolta nella brutta questione e se la prenderà con lei. E la sua furia, ve lo anticipiamo già da ora, sarà terribile!