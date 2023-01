Terra Amara: Demir farebbe di tutto affinché Zuleyha lo perdoni. Lei cosa gli chiederà?

Appena uscirà dal carcere dopo essere stato scagionato dalla cugina Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu) per l’omicidio dell’ex amico Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), Demir Yaman (Murat Ünalmış) si troverà a dover gestire un grosso sospetto su Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Cerchiamo quindi di capire meglio che cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara…

Terra Amara, news: Züleyha rischia di abortire ma…

Tutto comincerà quando Adnan rischierà di essere morso da uno scorpione. A quel punto, Hünkar (Vahide Perçin) deciderà di mettere in sicurezza tutta la sua tenuta, ragione per la quale si trasferirà in una seconda residenza dove porterà sia Züleyha e Adnan e sia la madre Azize (Serpil Tamur). Tuttavia, ad un certo punto, la Yaman dovrà uscire per fare una commissione e il tutto accadrà proprio quando Azize accuserà un malessere.

Ovviamente, Züleyha si metterà subito in macchina per salvare la “nonnina” ma verrà a sua volta colta da un malore, che si tradurrà in una vera e propria minaccia di aborto. Fortunatamente, a darle il primo soccorso penserà Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che la porterà immediatamente all’ospedale evitando così il peggio.

Ciò però si tradurrà anche in un grosso fraintendimento, dato che Hünkar si convincerà erroneamente del fatto che la Altun stesse scappando con Yilmaz prima di sentirsi male: una teoria di cui Hünkar sarà certa soprattutto quando, contrariamente a quando dichiarato da Züleyha, troverà Azize sana e salva nella seconda residenza.

Terra Amara, trame: Hatip provoca Demir

Che cosa succederà dunque in seguito? A smuovere la situazione sarà il nuovo cattivo Hatip Tellidere (Mehmet Polat), ossia il vero assassino di Cengaver. Approfittando del trambusto generale e delle informazioni che estorcerà alla sua alleata Şermin, Hatip non esiterà a recarsi in carcere da Demir per svelargli che Züleyha ha tentato di fuggire mettendo a rischio la salute del bambino che aspetta da lui.

Una “news” che farà andare su tutte le furie Demir poiché Züleyha gli aveva giurato di aspettarlo e che non avrebbe mai cercato di scappare per nessun motivo al mondo: una delusione che Demir porterà avanti anche quando verrà scagionato grazie alla testimonianza “ritrattata” di Şermin…

Terra Amara, spoiler: Demir capisce che Züleyha non gli ha mentito

Occhio perciò alla successiva svolta: poche ore dopo il suo arresto, un’operaia si presenterà da Hünkar per dirle di aver trovato qualche giorno prima Azize mentre vagava da sola nei boschi nei pressi della sua seconda dimora. Demir si troverà per caso ad ascoltare la conversazione e capirà che Züleyha non ha mai mentito, perché ha davvero rischiato di compromettere la sua gravidanza per salvare la “nonnina”, invece di darsi alla macchia con Yilmaz.

Tale consapevolezza porterà Demir a scontrarsi duramente con Hünkar (alla quale rinfaccerà che sta facendo di tutto per farlo litigare con la moglie) e a cercare di recuperare terreno con Züleyha. Non a caso, l’uomo si dichiarerà disposto a fare qualsiasi cosa pur di farsi perdonare. Ma quale sarà la richiesta in tal senso che gli farà la Altun? Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.