Terra Amara: Gülten e Saniye litigano a causa di Züleyha, ecco perché

Prima della tentata fuga con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), che non andrà in porto per via dell’improvvisa gravidanza di Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova), Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) avrà modo di fare una richiesta al marito Demir Yaman (Murat Ünalmış). Una scelta, quella che avverrà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, in grado di generare un piccolo attrito tra le cognate Gülten (Selin Genç) e Saniye (Selin Yeninci)…

Terra Amara, news: la caduta di Saniye

Le prime avvisaglie della storyline si avranno nel momento in cui Hünkar (Vahide Perçin) temerà che la nuora possa decidere di fuggire con Yilmaz, approfittando della reclusione in carcere di Demir per l’omicidio di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar). Proprio per tale ragione, la Yaman Senior chiederà a Saniye di osservare ogni mossa di Züleyha e, come se non bastasse, assumerà un’infermiera in grado di prendersi cura del benessere di Adnan e della seconda gravidanza della Altun.

Dato che si sentirà continuamente osservata, Züleyha si ribellerà presto alle volontà della suocera e un giorno finirà per litigare sia con Saniye e l’infermiera. E così la prima cadrà dalle scale durante una colluttazione con la Altun, quando inciamperà sul piede della seconda. Tuttavia, appena si riprenderà, la moglie di Gaffur Taşkın (Bülent Polat) darà la colpa solo ed esclusivamente a Züleyha, proprio come Hünkar le dirà di fare.

Terra Amara, trame: Züleyha fa una richiesta a Demir

Occhio dunque a quello che succederà non appena Demir uscirà di prigione grazie alla testimonianza della cugina Şermin (Sibel Taşçıoğlu): visto che avrà più volte dubitato di lei, ritenendo possibile esattamente come sua madre una fuga con Yilmaz, lo stesso Demir domanderà a Züleyha se lui possa fare qualcosa per farsi perdonare.

Proprio per questo, la Altun cercherà di ristabilire la verità circa la caduta di Saniye e, quando Gülten confermerà la sua versione, ossia che la governante è caduta dopo essere inciampata sull’infermiera, chiederà a Demir di cacciare Gaffur e la consorte dalla tenuta.

Demir rispetterà in pieno la richiesta, facendo infuriare Hünkar e finendo per danneggiare il rapporto tra Saniye e Gülten: la prima se la prenderà a morte con la cognata per aver confessato la verità nonostante la richiesta della signora Yaman. Tuttavia, l’allontanamento dei coniugi Taşkın dalle tenuta non durerà a lungo…

Terra Amara, spoiler: Saniye e Gülten ai ferri corti

Eh sì: nel momento in cui la aiuterà in tutti i modi per consentirle di fuggire con Yilmaz, Züleyha sentirà di dovere un favore a Gülten e, proprio come le domanderà, darà il permesso a Demir affinché faccia rientrare Saniye e Gaffur a servizio. Un’iniziativa che, col trascorrere degli episodi, non si rivelerà tra le più azzeccate, dato che alla fine anche la Altun dovrà restare nella tenuta (ciò perché Yilmaz, una volta appreso della gravidanza di Müjgan, non se la sentirà di abbandonare il figlio per scappare insieme alla sua ex in Germania).

E così in questa situazione a dir poco complicata si incrinerà anche il rapporto di fiducia tra le due cognate, visto che Saniye non riuscirà proprio a perdonare Gülten per aver messo a rischio il suo lavoro raccontando a Demir la verità… Altre anticipazioni di Terra amara su Telegram.